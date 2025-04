„Niederlage war verdient“: SV Polling verliert gegen den TuS Geretsried II den Faden nach der Pause

Die Erfolgsserie des SV Polling auf eigenem Platz ist zu Ende. Gegen den TuS Geretsried II ging der SVP zum ersten Mal seit der Derbypleite zum Saisonstart in der Kreisliga 1 gegen Peißenberg zu Hause leer aus.

„Das war nicht das, was wir uns vorgenommen hatten“, ärgerte sich Jochner über schwache 35 Minuten nach der Pause, in der sein Team völlig den Faden verlor. „Davor haben wir gut gespielt und hätten auch das eine oder andere Tor machen können“, war Jochner mit der Leistung seiner Truppe gegen das Spitzenteam aus Geretsried durchaus einverstanden.

Die Partie begann mit guten Chancen. Benedikt Veicht (2.) und Philip Schöttl (11.), der frei vor dem Keeper den Ball nicht kontrollieren konnte, sorgten gleich für Gefahr für den TuS-Kasten. Im Anschluss vergaben auch die Gäste zwei gute Möglichkeiten, dazu gehörte ein Lattenstreifschuss bei einer Ecke. Nach einer Viertelstunde ordnete Jochner höheres Pressen an, was die Geretsrieder in Probleme brachte. Schöttl (26., 27.) kam so zu zwei weiteren guten Gelegenheiten, die aber ebenfalls nichts einbrachten. Danach befreite sich die TuS-Reserve vom Druck der Pollinger.

Anton Berger (37.), der von der SVP-Abwehr nur schwer zu bremsen war, verpasste die Gästeführung nur knapp, als ihm vor dem leeren Kasten der Ball versprang. Auch sein Teamkollege Korbinian Dosch traf zuerst nicht richtig. Den zweiten Versuch beförderte er aber zum Geretsrieder 1:0 (42.) ins SVP-Tor, weil die Hausherren in dieser Szene nicht klären konnten.

SV Polling gelingt Ausgleich nicht mehr

Mit zwei frischen Kräften drückten die Hausherren nach dem Wechsel sofort wieder auf die Tube. Veicht hatte zweimal den Ausgleich auf dem Fuß. Erst scheiterte er am Pfosten (52.) und danach am TuS-Keeper (53.). Im Anschluss war der Schwung bei den Pollingern aber komplett dahin. Die spielstarken und ballsicheren Geretsrieder bestimmten klar das Geschehen. Bei mehreren Distanzschüssen und Standards lag das zweite Tor in der Luft. SVP-Schlussmann Mathias Schuster hielt sein Team aber im Spiel.

Chancen erspielten sich die Hausherren jedoch nicht mehr, auch weil sie sich mehr mit gegenseitigen Schuldzuweisungen als mit durchdachten Angriffsaktionen beschäftigten. Die Partie schleppte sich so bis in die zehnminütige Nachspielzeit hinein, in der der gut leitende Unparteiische mit zwei Ampelkarten noch für etwas Farbe sorgte.