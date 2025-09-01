TSV Neuried gegen FC Neuhadern am 30.08.25 ab 14 Uhr.Torschuss (1. Tor) von Nr. 9 Abdou Jarmaine. Foto: Dagmar Rutt – Foto: Dagmar Rutt

„Niederlage war verdient": Neuried verliert gegen Neuhadern Kreisliga 2 TSV Neuried FC Neuhadern

Der TSV Neuried kassiert am zweiten Spieltag die erste Niederlage der Saison. Eine Führung konnte das Team nicht über die Zeit bringen.

„Wir haben eine große Chance ausgelassen“, haderte Trainer Thomas Hiechinger nach der Heimniederlage im Duell zweier Bezirksliga-Absteiger. Seine Fußballer des TSV Neuried konnten die Möglichkeit nicht nutzen, aus dem ungewöhnlichem Spielplan mit zwei Heimspielen zum Start das volle Kapital zu ziehen. Eine Woche nach dem 2:1 über Solln gingen die Grün-Weißen am Samstag gegen den FC Neuhadern, der mit einer 1:2-Niederlage gegen die TSG Pasing in die Saison gestartet war, leer aus. Danach hatte es zu Spielbeginn überhaupt nicht ausgesehen. „Wir waren sehr gut in der Partie“, berichtete Hiechinger. Die Hausherren belohnten sich schnell. Abdou Jarmaine zeigte nach seinem Wechsel aus der Kreisklasse vom TSV 1860 München IV auch eine Spielklasse höher seine Torjägerqualitäten und brachte den TSV sich bereits nach zehn Minuten auf Kurs. Gegen Mitte der ersten Halbzeit verloren die Neurieder jedoch plötzlich den Faden. „Wir haben uns durch ein, zwei nicht gelungene Aktionen unnötig selbst draus gebracht. Die Stimmung auf dem Platz war viel zu negativ“, monierte Hiechinger.

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr TSV Neuried TSV Neuried FC Neuhadern München FC Neuhadern 1 2 Abpfiff Neuhadern nutzte das aus und glich nach einem Einwurf aus. Marc Löfflad traf für die Gäste. In dieser Situation sah die Innenverteidigung der Hiechinger-Elf nicht gut aus. „Müssen wir uns nochmal im Video anschauen, wie der Treffer so fallen konnte“, kommentierte der Neurieder Übungsleiter.