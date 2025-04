„Niederlage war unglücklich“: TSV Otterfing belohnt sich nicht

Der Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga 1 scheint zu einem Zweikampf zwischen dem TSV Otterfing und dem SV Schechen zu werden. Am Wochenende unterlagen die Otterfingerinnen im Kellerduell bei der SG St. Wolfgang/Lengdorf trotz ordentlicher Leistung mit 0:2. Der Rückstand auf Tabellenplatz zehn beträgt damit bereits acht Punkte. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, die Niederlage war unglücklich“, berichtet TSV-Trainer Marius Blasco.

Während der Begegnung mussten die TSV-Spielerinnen umstellen, da die Abwehrchefin krankheitsbedingt nicht durchspielen konnte. „Alle haben sich zusammengerissen und verstanden, dass die drei Punkte wichtig wären. Wir waren spielerisch überlegen, aber leider zu harmlos im Abschluss“, sagte Blasco. So geriet der TSV nach einer guten Viertelstunde in Rückstand. TSV-Torfrau Ulrike Giesa hielt grandios, konnte aber die Niederlage nicht verhindert. Das 2:0 für die SG St. Wolfgang/Lengdorf in der Schlussphase war die Entscheidung, zumal die TSV-Frauen den Ball nicht über die Linie brachten. „Wir zittern weiter um die Liga“, lautet Blascos Fazit. Weiter geht es für die Otterfingerinnen am Samstag mit dem Heimspiel gegen den FC Schwaig.