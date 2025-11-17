Niederlage vor der Winterpause

Die SGM zeigte beim Auswärtsspiel in Biberach eine überwiegend ausgeglichene Leistung. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell, in dem viel über das Mittelfeld lief und klare Torchancen zunächst selten waren. Kurz vor der Halbzeit geriet die SGM jedoch durch einen vermeidbaren Fehler in der Defensive in Rückstand. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen, doch ein weiterer Abstimmungsfehler führte in der 58. Minute zum 2:0 für den FC Wacker Biberach. Trotz des Rückschlags kämpfte sich die SGM zurück, setzte immer wieder offensive Akzente und hielt gut dagegen. Der verdiente Anschlusstreffer wollte jedoch nicht mehr fallen. Am Ende steht eine ärgerliche Niederlage, die hauptsächlich durch eigene Unachtsamkeiten zustande kam – spielerisch war die SGM über weite Strecken absolut ebenbürtig. Die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz II verabschiedet sich mit diesem Spiel in die Winterpause.