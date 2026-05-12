Niederlage / Unentschieden und Sieg in den letzten drei Spielen

– Foto: martin gerlach

Bei allen Spielen fehlten, infolge Verletzungspech, Krankheit, Ferienabwesenheiten und Arbeit- oder Militär teilweise sehr viele Spieler der ersten Mannschaft, so dass Spieler aus der zweiten Mannschaft und den B-Junioren aushalfen.

Hier folgt eine Zusammenfassung der Spiele, welche während den Frühlingsferien und kurz danach stattgefunden haben.

Gegen alle Gegner hatte das Eggemer Team ein sehr junges Durchschnittsalter und bei zwei von drei Spielen debutierten jeweils B- Junioren in offiziellen Spielen der ersten Mannschaft.

Der FC Egg konnte in allen Spielen jeweils den grössten Teil der Spielzeit bestimmen. Gegen Greifensee und Zollikon hatte man sehr gute und genügende Tormöglichkeiten um beide Spiele zum eigenen Gunsten zu drehen. Auch der Einsatz im Bereich des Kampfes fehlte nicht. Leider liess man bei beiden Spielen den Schlusspunkt vermissen und unnötige Fehlpässe oder uncleveres Verhalten stärkten jeweils die Gegner und führten am Schluss zur Niederlage gegen Greifensee (92’ Spielminute) oder man musste praktisch eine ganze Halbzeit dem Unentschieden hinterher rennen.

Es sind kleine, aber ärgerliche Details, die auch auf dieser Stufe zu unnötigen Punktverlusten führen.

Gegen Gossau hatten man, trotz dem deutlichen Sieg eine Chancenauswertung unter 70%. Somit hätte auch hier, mit mehr Effizienz ein noch deutlicheres Resultat erstehen müssen.

Doch auch dies gehört zum Lernprozess dieses sehr junge Team, und sobald auch diese Details herausgemerzt werden können, werden die entsprechenden Erfolge (bei jedem einzelnen) und beim Team wieder konstanter kommen.

Man befindet sich nun wieder an 5ter Stelle in der Rangliste und es gilt, mindestens diesen Platz bis Saisonende zu verteidigen. Dies wird aber nur möglich sein, wenn die Mannschaft in allen Bereichen konsequenter wird. Sei es im Training (durch bessere Präsenz und konzentrierter Arbeit) sowie an den Spielen (das Umsetzen der Einzel- und Mannschaftstaktischen Vorgaben).

Fazit: Zusammengefasst fü alle drei Spiele

Der Einsatz stimmte von Anfang an. Die Qualität leider nicht immer - Teilweise zu überhastet, teilweise zu ungenau.

Nun gilt es aber, den Fokus bereits auf das Spiel gegen Witikon zu richten, welches am 17. Mai ausgetragen werden wird.

Dort brauchen wir aber… liebe Fans, eure Unterstützung.

Also bereits heute schon den 17.Mai reservieren.