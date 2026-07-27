Niederlage und Sieg für den FC Kray in den vergangenen Spielen

So lief die vergangene Woche für den FC Kray. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Landesligist FC Kray, der sich nach wie vor in der Saisonvorbereitung befindet, hat die vergangenen beiden Testspiele mit einer Niederlage und einem Sieg abgeschlossen.

Sahnetag gegen Al-Arz Libanon

Am vergangenen Donnerstag ging es auswärts zum Oberligaaufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald. Bereits in der 11. Minute gelang Benluvid Elad die Führung für den FCK, doch Solingen drehte das Spiel in nur 12 Minuten und stellte auf 2:1. Ayman Jalti gelang noch vor der Halbzeit der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit spielte Solingen dann seine Stärken aus und siegte am Ende mit 6:3 (Benludvig Elad verkürzte in der 63. Minute noch auf 4:3).

Am gestrigen Sonntag ging es dann in der heimischen KrayArena gegen den Kreisligisten Al-Arz-Libanon und das Team um Trainer Dimitrios Papas zeigte eine über 90 Minuten starke Leistung. Souverän gewann der FC Kray am Ende mit 8:0. Für die Tore zeichneten Benludvig Elad (5), Ayman Jalti (2) und Elvis Fioklu-Toulan verantwortlich.