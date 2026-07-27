 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Niederlage und Sieg für den FC Kray in den vergangenen Spielen

Der FC Kray feierte in der vergangenen Vorbereitungswoche einen Sieg gegen einen benachbarten Kreisligisten und musste gegen klassenhöhere Solinger einstecken.

von FC Kray / Frank Diedirichs · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
So lief die vergangene Woche für den FC Kray.
So lief die vergangene Woche für den FC Kray. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Landesliga 2
Solingen 03
FC Kray
AL-ARZ Essen

Landesligist FC Kray, der sich nach wie vor in der Saisonvorbereitung befindet, hat die vergangenen beiden Testspiele mit einer Niederlage und einem Sieg abgeschlossen.

Sahnetag gegen Al-Arz Libanon

Am vergangenen Donnerstag ging es auswärts zum Oberligaaufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald. Bereits in der 11. Minute gelang Benluvid Elad die Führung für den FCK, doch Solingen drehte das Spiel in nur 12 Minuten und stellte auf 2:1. Ayman Jalti gelang noch vor der Halbzeit der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit spielte Solingen dann seine Stärken aus und siegte am Ende mit 6:3 (Benludvig Elad verkürzte in der 63. Minute noch auf 4:3).

Do., 23.07.2026, 19:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
FC Kray
FC KrayFC Kray
6
3
Abpfiff

Am gestrigen Sonntag ging es dann in der heimischen KrayArena gegen den Kreisligisten Al-Arz-Libanon und das Team um Trainer Dimitrios Papas zeigte eine über 90 Minuten starke Leistung. Souverän gewann der FC Kray am Ende mit 8:0. Für die Tore zeichneten Benludvig Elad (5), Ayman Jalti (2) und Elvis Fioklu-Toulan verantwortlich.

Gestern, 11:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
8
0
Abpfiff

Bereits am kommenden Mittwoch, 29.07.2026 steht das nächste Spiel an. Dann gastiert um 19:00 Uhr der Mülheimer FC 97 in der KrayArena.