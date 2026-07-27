Niederlage und Sieg für den FC Kray in den vergangenen Spielen

Landesligist FC Kray, der sich nach wie vor in der Saisonvorbereitung befindet, hat die vergangenen beiden Testspiele mit einer Niederlage und einem Sieg abgeschlossen.
Am vergangenen Donnerstag ging es auswärts zum Oberligaaufsteiger 1. Spvg Solingen-Wald. Bereits in der 11. Minute gelang Benluvid Elad die Führung für den FCK, doch Solingen drehte das Spiel in nur 12 Minuten und stellte auf 2:1. Ayman Jalti gelang noch vor der Halbzeit der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit spielte Solingen dann seine Stärken aus und siegte am Ende mit 6:3 (Benludvig Elad verkürzte in der 63. Minute noch auf 4:3).
Am gestrigen Sonntag ging es dann in der heimischen KrayArena gegen den Kreisligisten Al-Arz-Libanon und das Team um Trainer Dimitrios Papas zeigte eine über 90 Minuten starke Leistung. Souverän gewann der FC Kray am Ende mit 8:0. Für die Tore zeichneten Benludvig Elad (5), Ayman Jalti (2) und Elvis Fioklu-Toulan verantwortlich.
Bereits am kommenden Mittwoch, 29.07.2026 steht das nächste Spiel an. Dann gastiert um 19:00 Uhr der Mülheimer FC 97 in der KrayArena.