Niederlage und Rote Karte für den SVK

Keine Punkte gab es für den Fußball-Landesligisten SV Kurdistan Düren beim SC Fliesteden. Im ersten Spiel nach der Trennung von Coach Matthias Scherz gewann Fliesteden mit 3:1. „In unserem Arbeitszeugnis würde heute ‚stets bemüht‘ drinstehen“, stimmte für SVK-Coach Ali Meybodi der Einsatz seiner Spieler.

Wieder war es so, dass der Gegner ziemlich effizient war. In Abschnitt eins hatte Meybodis Elf mehr Spielanteile und kam gut durch das Zentrum durch. Nach einer Ecke und einem Kopfball von Michael Uhlemann lag man aber 0:1 zurück (9.). Rund zehn Minuten später kopierten die Dürener diese Szene und Salifu Krubally glich die Partie aus (21.).

Dies war auch der Pausenstand, wobei Fliesteden noch zweimal am Aliminium scheiterte. In Abschnitt zwei schossen die Hausherren zweimal auf das Dürener Tor. Beide Schüsse von Bilal Chanaa saßen (70., 85.). Der SVK war bemüht, kam aber nicht mehr gefährlich vor das gegnerische Tor. Die Partie beendete der SVK nach Rot für Ayoub Zaanani wegen Schiedsrichterbeleidigung in Unterzahl (81.).

