Niederlage und gleich zwei Rote Karten für Jüchen

Hoch her ging es in der Landesliga beim Heimspiel des VfL Jüchen/Garzweiler gegen den FC Remscheid, besonders in der Schlussphase. Da sah nicht nur Jüchens Ben Venhaus eine Rote Karte, nach dem Spiel erwischte es auch Trainer Marcel Winkens. „Ich habe die Schiedsrichterin schon in der Pause darauf aufmerksam gemacht, dass sie vergessen hat, die Zeit der Trinkpause nachspielen zu lassen. Weil das dann auch in der zweiten Hälfte so war, wurde es unnötig hektisch“, meinte Winkens, der insgesamt kein gutes Haar an der Unparteiischen ließ.