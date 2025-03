Niederlage trotz Überzahl in Nettersheim

Die jüngsten Ergebnisse der Vorbereitung sowie ein Kader von 19 Spielern gaben der Heimelf ein gutes Gefühl auch für diesen starken Kontrahenten gewappnet zu sein. Die angesagte Taktik sah diesmal relativ zurückhaltend aus. Der Plan war, die Gäste das Spiel aufziehen zu lassen, um in den freiwerden Räumen die schnellen Außenbahnspieler auf die Reise zu schicken und damit zu Toren zu kommen.

Der Beginn wirkte gut, man bekam durch unachtmerksamkeiten der Gäste schnell einige Halbchancen die allerdings mindestens mal fahrlässig liegen gelassen worden sind. Der Schiedsrichter ließ an diesem Tag die lange Leine gelten, was insbesondere den Kommentaren der Gästespieler zugute kam.



Nichts desto trotz wurde sich im Mittelfeld nichts geschenkt. Hier ging es oft zur Sache und es wurden einige harte, teils auch überharte Fouls begannen. Richtige Hochkaräter waren in der ersten Halbzeit nicht zu verzeichnen, es gestaltete sich eher ein Abnutzungskampf. Die Gäste versuchten immer wieder den langen Chip hinter die Abwehrkette der Sportfreunde um ihren Top Stürmer in Szene zu setzen. Das erfahrene Innenverteidiger Duo aus Yannik und Bodi war allerdings zu routiniert darin diese Versuche ohne größere Mühen zu entschärfen. Kurz vor Ende der ersten Hälfte gab es nach hartem einsteigen, erst gegen Mauel, und dann gegen Heying noch eine Chance für Tim Müllenborn, der allerdings am Keeper scheiterte.

Beide "Zweikämpfe" gehörten der Kategorie:"Wenn er den Ball nicht berührt, geht er mit rot runter" an, und so war ein gewisser Frust auf Seiten der Heimmannschaft nicht unverständlich.



Spannender wurde es dann in Hälfte zwei.

Bei den Sportfreunden wurde gewechselt Mauel raus, Hanika rein. Hiermit tauschte man den Wandspieler in der Spitze gegen einen schnellen "eigentlich" Außenbahnspieler, der heute im Sturmzentrum seine Akzente setzen sollte.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Sportfreunde mehr Spielanteile und eine Großchance durch Dominik Heying, der über die Schiene den Abwehrriegel der Gäste durchbrach und aus spitzen Winkel scheiterte.



Dann der erste große Aufleger der Partie. Homberg war nach langem Ball und weiterleiten durch Xavier durch im Sechzehner, legt sich den Ball noch einmal vom linken auf den rechten Fuß rüber, und wird dann von Daniel Makarov gefällt. Zumindest sahen das, die meisten Leute auf der Nettersheimer Kunstrasenanlage so.



Die Gästemannschaft aus Golbach gehörte nicht dazu. Hier wurde sich mehr als lauthals beschwert und dem Schiedsrichter mit Beschwerden vor dem Verband gedroht, sowie aktive Spielbeeinflussung vorgeworfen. In der Folge war der zuvor foulende Makarov einer der aktivsten Beschwerder, und sah in der Folge die Ampelkarte. Hier hätte man sich sicherlich nicht über weitere Karten wundern dürfen.



Den dann fälligen Elfmeter verwandelt Bodi.



Nun ging es für die Heimelf in Überzahl und mit einer Führung weiter(72. Spielminute). So komfortabel und einladend wie das klingt war es allerdings nicht.

In der Folge gewann Golbach mehr und mehr Räume und konnte mit Wechseln das Spiel in ihre Bahnen lenken. Bei der Heimmannschaft hörte man mit dem Fußballspielen auf.

Die Folge waren viele Ballverluste und daraus resultierend viele unnötige Fouls.

Diese Fouls und Freistöße sorgten letztlich für einen anhaltenden Sturmlauf auf den Sechzehner der Heimelf. Die wenigen Konter wurden maximal schwach zu Ende gespielt und endeten nur zu oft mit dem Ball im Fangzaun.



So war es dann auch irgendwann ein Freistoß, der zum Einwurf abgewehrt worden konnte. Aber eben jener Einwurf sollte das Kartenhaus zum einstürzen bringen. Ein langer Ball auf Jan Hofmann, der die Murmel in die Mitte verlängert. Der eingeschobene zweite Innenverteidiger Marius Kremp kam letztlich zum Abschluss. Dieser landete am Rücken von Fabian Hammes und von dort aus im Tor der Sportfreunde (91. Spielminute). Hofierender Jubel auf Seiten der Gäste, niedergeschlagenheit auf Seiten der Sportfreunde. So hatte man sich das nicht vorgestellt, aber die Arbeit gegen den guten Gegner aus Golbach hatte Spuren hinterlassen und man war einfach in vielen Aktionen den entscheidenden Schritt zu langsam.

6 Minuten Nachspielzeit. Die angefachten Golbacher liefen weiter an und die Sportfreunde sehnten letztlich nur noch dem Schlusspfiff entgegen. Weitere Standards flogen in den Sechszehner und so war es dann auch wieder ein Standard, der von Yannik geklärt wurde der zum Elfmeter für die Gäste führte.



So richtig verstanden hat es wahrscheinlich niemand. Am Ende der Schussbewegung, um den Ball aus der Gefahrenzone zu bringen trifft Yannik den Golbacher Spieler der sofort schreiend zu Boden ging. Niemand auf Seiten der Sportfreunde hatte hier mit einem Pfiff gerechnet. Aber der Schiedsrichter sah diese Aktion als regelwidrig an, und so musste man den Elfmeter hinnehmen. Max Hofmann verwandelte diesen sicher, und der Jubel der Gäste war ungehemmt.



Als Resumé des ganzen kann man für uns raus nehmen, dass wir das Spiel in Überzahl besser ausspielen müssen. Nichts desto trotz schmerzt es sehr, das Unentschieden auf so unnachvollziehbare Weise entrissen zu bekommen. Jetzt heißt es weiter arbeiten und am kommenden Wochenende bereit sein um den Vorletzten aus Oleftal zu empfangen. Hier müssen zwingend drei Punkte her! In der Folgewoche geht es dann erneut gegen die SG aus Golbach.