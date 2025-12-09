Niederlage trotz Traumstart

Trotz Traumstart mit Traumtor von Marcel Vetter nach Traumvorlage von Kevin Humm stand am Ende eine deutliche Niederlage beim Tabellenletzten. So kassierte man umgehend den Ausgleich und nach einem Doppelschlag direkt vor der Pause lag man mit 3:1 in Rückstand. Man nahm sich in der Pause zwar einiges vor, kassierte aber direkt wieder ein Gegentor zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Johannes Ormos gelang aus dem Gewühl nach einer Ecke zwar noch das 2:4. Doch dies startete keine Aufholjagd mehr. Im Gegenteil. Kurz vor Ende kassiert man sogar noch ein fünftes Gegentor.