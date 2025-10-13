Niederlage trotz spielerisch starker Leistung

Stark einsatzgeschwächt mit Verstärkung aus der Jugend ging es am Sonntag nach Freimann. Bereits vor der Spiel der erste Rückschlag: unsere Kapitänin verletzt sich beim Aufwärmen und musste bereits kurz nach Anpfiff verletzt raus. Beide Mannschaften kommen gut in die Partie und erarbeiten sich Chancen nach vorne. Mit vielen Kommandos und sehr gutem Stellungsspiel zeigen wir eine sehr gute erste Hälfte, die durch das Gegentor bei 45 + 5 etwas getrübt wird. Auch nach Wiederanpfiff zeigen wir eine kämpferische Leistung bei spielstarken Gegnern. In der 54. Minute kassieren wir das 2:0. Wir kombinieren uns weiter nach vorne und verpassen nur ganz knapp den Anschlusstreffer. Im Gegenzug wird ein sehr fraglicher Elfmeter gegen uns gepfiffen, der zum 3:0 verwandelt wird. Trotz großem Willen bis zum Ende bleibt es bei der zu hohen Niederlage.