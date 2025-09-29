Niederlage trotz Raketenstart: FCA verspielt Führung gegen Schalding

Der FC Aunkirchen muss nach Wochen der Glückseligkeit einen bitteren Rückschlag hinnehmen und verliert trotz früher Führung mit 1:3 gegen den FC Schalding.
Es lief zunächst alles nach dem Wunsch der Gastgeber. Eder traf nach nur 5 Minuten per Direktabnahme mit seinem schwächeren rechten Fuß sehenswert zum 1:0 für Aunkirchen. Diese Führung hielt aber nicht lange Bestand, denn eine abgerutschte Flanke sprang vom Pfosten glücklich zum FCS, Hegner ließ dann TW Seiler keine Chance. Und mit ihrem 2. Torschuss drehten die Gäste die Partie sogar komplett. Nori zog nach 20 Minuten von links nach innen und schlenzte die Kugel ins lange Eck. In der Folge hatte dann wieder Aunkirchen mehr vom Spiel und Pech, dass ein schöner Drehschuss von Salatmeier David von der Unterkante der Latte zurück ins Feld prallte.
Nach dem Seitenwechsel zogen sich die Schaldinger weit in die eigenen Hälfte zurück und nervten den FCA mit vielen kleinen Foulspielen. Dadurch kamen die Hausherren nicht mehr wirklich gefährlich vors Tor, auch die Standard-Situationen konnte man nicht ausreichend verwerten. Als Aunkirchen in den Schlussminuten nochmal alles nach vorne warf, macht Nori mit dem 3:1 den Deckel auf diese Partie.
Am Ende schon eine verdiente Niederlage für die Hausherren, die nicht an das Niveau der letzten Wochen anknüpfen konnten. Schalding zeigte sich dagegen äußerst effektiv und hatte das nötige Spielglück auf seiner Seite.