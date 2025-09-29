Niederlage trotz Raketenstart: FCA verspielt Führung gegen Schalding

Der FC Aunkirchen muss nach Wochen der Glückseligkeit einen bitteren Rückschlag hinnehmen und verliert trotz früher Führung mit 1:3 gegen den FC Schalding.

Es lief zunächst alles nach dem Wunsch der Gastgeber. Eder traf nach nur 5 Minuten per Direktabnahme mit seinem schwächeren rechten Fuß sehenswert zum 1:0 für Aunkirchen. Diese Führung hielt aber nicht lange Bestand, denn eine abgerutschte Flanke sprang vom Pfosten glücklich zum FCS, Hegner ließ dann TW Seiler keine Chance. Und mit ihrem 2. Torschuss drehten die Gäste die Partie sogar komplett. Nori zog nach 20 Minuten von links nach innen und schlenzte die Kugel ins lange Eck. In der Folge hatte dann wieder Aunkirchen mehr vom Spiel und Pech, dass ein schöner Drehschuss von Salatmeier David von der Unterkante der Latte zurück ins Feld prallte.