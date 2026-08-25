Niederlage trotz langer Überzahl 2. Liga, Gruppe 2: Basserdorf - Niederweningen von Marc Surber · Heute, 07:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: Romina Pafumi

Am Samstag, 22.08.2026 startete die 1. Mannschaft des FC Niederweningen in die 2. Liga-Saison. Auswärts traf man auf den FC Bassersdorf. Die ersten Minuten zeigten dem Team gleich, welches Tempo von nun an auf sie wartet. Nidi hatte Mühe ins Spiel zu finden und Bassersdorf war sehr griffig. Sie gewannen die meisten Zweikämpfe, waren spritziger und provozierten Fehler. Kleine Unaufmerksamkeiten oder unpräzise Pässe wurden vom Gegner sofort ausgenutzt.

In der 10. Minute dann bereits eine wichtige Szene. Ale Tanner luchste dem Gegner den Ball ab und hätte alleine auf den Torwart ziehen können. Der Gegner wusste sich nur noch mit einer Notbremse zu helfen und flog vom Platz. Nidi nun also fast die gesamte Spieldauer mit einem Mann mehr. Zunächst merkte man davon jedoch wenig und Bassersdorf blieb spielbestimmend. Mit langen Bällen kamen sie viel zu einfach zu Grosschancen. Manu war zu diesem Zeitpunkt der Einzige, welcher auf 2. Liga-Niveau performte. Mit mirakulösen Paraden hielt er das Fanionteam im Spiel.

Mit zunehmender Spieldauer bekam Nidi mehr Sicherheit ins eigene Spiel und kontrollierte die Partie, ohne sich zwingende Chancen herauszuspielen. Bassersdorf blieb mit langen Bällen gefährlich. In der 35. Minute zog Nino in die Mitte und wurde angespielt. Er tankte sich durch und legte quer auf Math, welcher zum 0:1 für Nidi einschob! Leider hielt die Freude nicht lange an. In der 39. Spielminute glich Bassersdorf zum 1:1 aus. Ein Treffer, der mit besserem Abwehrverhalten aller Beteiligten zu vermeiden gewesen wäre. Die zweite Halbzeit startete mit einem Knaller. Ein Bassersdorfer Weitschuss knallte wuchtig an die Latte. Nidi nahm dies als Warnschuss und war danach spielbestimmend. Mit einem Mann mehr hatte man Zeit für einen gepflegten Spielaufbau. Konkrete Chancen konnte man sich aber weiterhin kaum herausspielen. Bassersdorf blieb auf Konter stets gefährlich. In der 67. Minute schickte Neo Yannick in die Gasse, welcher eiskalt zur 1:2-Führung für Nidi einschob. Diese Effizienz ist in einem solchen Startspiel gefragt! Nidi hatte nun alles unter Kontrolle und der Spielverlauf lief für den Aufsteiger aus dem Wehntal. Eine Viertelstunde vor Schluss wurde dann aber ein hoher Ball zum Verhängnis. Ein Bassersdorfer enteilte und traf via Lattenunterkante zum 2:2 aus dem Nichts. Erneut ein sehr ärgerlicher Gegentreffer.