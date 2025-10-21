Niederlage trotz gutem Einsatz

Der FC Egg lud zum Spitzenspiel der Woche auf die heimische Schürwies ein. Gast war die zweite Mannschaft des FC Männedorf, die doch mit dem einen oder anderen ehemaligen 2liga / 3liga Spieler gespickt war. Auch rangmässig vorne klassiert war der FC Männedorf der leichte Favorit in diesem Spiel.

Der FC Egg, seiner Linie treu, hatte wiederum zahlreiche junge eigene Spieler dabei. Dies auch infolge einzelner wichtigen Absenzen wegen Ferien, Arbeit oder Sperre.

Durch Einsatz, Wille und bereit alles zu geben wollte der FC Egg dem Favoriten das Leben schwer machen. Man begann gut und hatte das Spiel im Griff. Die weiten Bälle des Gegners versandeten immer wieder in der Defensive des FC Egg. Von hinten spielte man gute und intelligente Pässe in die entsprechenden Zonen. Bereits in den Anfangsminuten deutete das Spiel auf einen zweikampfbetonten und schlagabtauschenden Nachmittag hin.

Einzig Vettori als Ersatztorhüter und dankesweise heute bei diesem wichtigen Spiel für alle Notfälle dabei drückte das Durchschnittsalter leicht nach oben.

Ein bisschen entgegen dem Spielverlauf folgte in der neunten Spielminute der Führungstreffer von Männedorf. Bei einer weiten Flanke wurde der Männedörfler zu wenig gestört und sein schöner «Volley Sonntagsschuss» landete unhaltbar in die kurze obere Ecke von Berlinger.

Der FC Egg erhöhte das Spieltempo und kam über aussen (Andrade und Ashcroft sowie Ferreira) über diverse gute Möglichkeiten, welche von der Männedörfler Abwehr ausgebremst wurden.

Doch in der 26.ten Spielminute war es soweit. Bei einem scharf und präzise getretenen Eckball von Schwerzmann kam Wenger angerauscht. Mit einem wuchtigen Kopfball erzielte er den verdienten Ausgleich zum 1:1.

Das Spiel pendelte hin und her. Beide Teams agierten mit Willen, aber auch teilweise sehr unpräzise. Somit ging es mit dem Halbzeitstand von 1:1 nach 47. Minuten in die Pause.

Der FC Egg kam willig in die zweite Halbzeit zurück. Ein Wechsel um das Tempo zu erhöhen folgte mit Sommerhalder für Ashcroft. Erneut agierten beide Teams mit hohem Einsatz. In der 60.Spielminute folgten weitere Wechsel beim FC Egg (Costa für Andrade und der junge Konetzka – Jahrgang 2009 für Ferreira).

Kurze Zeit später hatte der junge Konetzka bereits seine erste gute Chance, die jedoch seitens Männedorf vereitelt wurde. Der FC Egg glaubte daran und aus dem Mittelfeldfight wurde immer wieder versucht nach vorne zu spielen. Ein Freistoss von Widemann streifte die Latte. Als man dachte, man hätte den Gegner im Griff und es wäre nur eine Zeitfrage bis zum Führungstor folgte das zweite Tor durch den FC Männedorf in der 70.Spielminute. Ein scharfer Schuss aus dem Mittelfeld wurde von einem eigenen Männedörfler Spieler unhaltbar abgelenkt, so dass Berlinger keine Chance hatte diesen Ball zu erreichen.

Mit der Wut im Bauch versuchte der FC Egg das Resultat zu kippen. Weitere Chancen durch Wenger, Konetzka und Schwerzmann blieben leider erfolglos. Mit der Zeit verlor der FC Egg ein bisschen den Faden im Spiel und der FC Männedorf kam durch diverse Eckbälle gefährlich vor das Tor. Einer dieser kurz getretenen Eckbälle bescherte dann in der 80.Spielminute das 1:3.

Der FC Egg stellte hinten auf eine 3er Kette um und weitere offensive Spieler wurden eingewechselt (Nilo Widemann für Mundackal und Ferreira für Melemannil).

Man wollte unbedingt den Anschlusstreffer erreichen und durch die Umstellung ging man auch Risiken ein. Dies konnte der FC Männedorf aber nicht nutzen und als der Schiedsrichter nach 93 Spielminuten abpfiff stand das Resultat fest.

Leider hat der FC Egg nach guten Kampf und Einsatz dieses Spiel heute durch zwei eher glückliche Tore für den FC Männedorf mit 1:3 verloren.

Fazit:

Gegen ein Team dass u.a gestandene 2.Liga / 3.Liga Spieler in Ihren Reihen hat, so zu verlieren schmerzt. Zumal zwei der drei erhaltenen Tore eher dem Zufall belassen sein müssen. Aber so ist der Fussball.

Am Einsatz und Willen mangelte es heute nicht. Bei der Qualität, Präzision und Cleverness über das ganze Spiel hat man noch Potential nach oben.

Aufstehen – Krone richten – und weiter geht’s…

Kommenden Sonntag um 10.15 Uhr im Sport Center Fluntern geht es gegen den 4t platzierten Racing Club ZH weiter..

Dort brauchen wir, liebe Fans, eure Unterstützung.