Niederlage trotz großem Kampf

Die SGBM war im Spitzenspiel gegen die SSV Peterswörth zum siegen verdammt, wenn man ihnen den Titel noch streitig machen wollte.

Bei heißen Temperaturen waren beide Mannschaften gleich auf Betriebstemperatur. Die erste Großchance hatte die SGBM, als David Bendele aussichtsreich vor dem Heimtor den Ball bekam, aber nicht in ein Tor ummünzte. Danach war Peterswörth tonangebend. Die SGBM hatte Schwierigkeiten, die langen Bälle auf Außen und besonders ins Zentrum auf Toptorjäger Marc Garmatter zu unterbinden. Dieser entwischte der SGBM-Innenverteidigung immer wieder und konnte die Führung erzielen (1:0, 26. Minute). Die SGBM tat sich in der Phase schwer einen kontrollierten Spielaufbau zu haben, das Heimteam blieb mit Konter stehts gefährlich. Ein Freistoßtor von Thomas Bilz brachte dann den Ausgleich (1:1, 43.). Das Heimteam sollte aber wenig später wieder in Führung gehen. Wie beim ersten Tor war es ein langer Ball auf Garmatter, der Julian Berger keine Chance lies (2:1, 45.)