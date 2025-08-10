Niederlage trotz Ausgleich in der Nachspielzeit 1. FC Saarbrücken: Zweite wollte Sieg - und verlor Verlinkte Inhalte Schröder-Liga Saar Lukas Feka

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken musste am Sonntag die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Beim 2:3 (1:0) gegen Saarlandpokal-Finalist FC Palatia Limbach gelang dem Team von Trainer Sammer Mozain in der Nachspielzeit der Ausgleich, nur um Sekunden später den Platz als Verlierer zu verlassen.

Das war eine bittere weil vermeidbare Niederlage für die Zweite des 1. FC saarbrücken. Zur Pause führte das Team von Trainer Sammer Mozain nach einem Treffer von Davide Ghiani aus der 19. Minute "nur" mit 1:0. "Wir hätten da aufgrund unserer zahlreichen Chancen schon wesentlich höher führen müssen, wer weiß, ob sie dann noch mal zurück kommen. Aber in der zweiten Hälfte hatten wir dann weniger Torcvhancen, machen dennoch den Ausgleich und wollten dann zu viel", sagte FCS-Trainer Sammer Mozain zum Spielverlauf. Limbach gelang nach dem von Dustin Lill verschossenen Elfer (58.) der Ausgleich durch Lucas Maurice Höh nach 70 Minuten, vier Minuten vor Schluss führten die Göste durch einen weiteren Treffer von Lars Benedikt Wagner mit 2:1 (86.). In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Lukas Feka der späte Ausgleich, doch statt den Punkt zu verteidigen, geht der Schuss nach hinten los. Wagner erzielte mit dem letzten Gäste-Angriff den entscheidenden Treffer zum Limbacher 3:2-Auswärtssieg.

Palatia-Trainer Patrick Gessner sagte nach dem Spiel: "Es war kein glücklicher Sieg von uns, auch wenn wir von dem Missgeschick des Gegners in der Nachspielzeit profitierten. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, waren aber in der zweiten Hälfte besser. Für kommenden Samstag haben wir wieder einen breiteren Kader, wir mussten heute ja zwei Mal früh wechseln".