Niederlage trotz 2:0 Führung

Am vergangenen Donnerstag trafen unsere Damen II auf heimischem Rasen auf den SV Reinstetten und musste sich trotz guter Leistung knapp mit 2:3 geschlagen geben. Die Partie begann vielversprechend: Eva-Maria Pfau erzielte in der 25. Minute mit einem schönen Treffer den Führungstreffer. Nach der Pause zeigten sich unsere Damen weiter kämpferisch und London Symone Lewis erhöhte in der 65. Minute durch einen starken Alleingang auf 2:0. Die Gäste konnten jedoch bereits in der 66. Minute den Anschlusstreffer erzielen. Dies brachte einen kleinen Bruch bei unseren Damen und die Gäste konnten in der 83. Minute den Ausgleichstreffer erzielen. Kurz vor Schluss gelang den Gästen noch der 2:3 Führungstreffer. Unsere Damen II mussten sich trotz guter Leistung geschlagen geben.