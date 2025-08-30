Niederlage spielt nicht dem Ergebnis wieder

Der SV Hilden Nord tritt heute mit breiter Brust gegen den SV fühlingen an ein toller Auftritt in den ersten 15 Minuten die Mannschaft war wie ausgewechselt letzte Woche noch eine Packung bekommen von 0 zu 22 und heute als wäre von dem Spiel nichts zu sehen in den anfangsminuten machte der SV Hilden Nord richtig Wirbel und Druck der erste Torschuss liest gar nicht lange auf sich warten der fiel schon nach 5 Minuten aufs erste gegnerische Tor sie machten weiter Druck Lasten den Ball super in den eigenen Reihen laufen ein dumme Abwehr fehler sorgte in der 15 Minute zum Elfmeter der Gegner trat an und Niklas hielt doch dann wurden die nordener schläferich das 0:1fiel nach 17 Minuten Niklas war machtlos, in der 32 Minute viel dann das 0:2 durch einen erneuten abwehrfehler das sah alles so einfach aus, in der 34 minute dann das 0:3 der spielverlauf war bis hierhin nicht wie gewohnt die Tore fiehlten auf Seite von fühlingen aber beim SV hilden Nord wollte der Ball einfach nicht über die Linie, Gott sei Dank war Halbzeit nach 35 Minuten die Ansprache von Jan Alexander Schmitz hat wohl gefruchtet die Mannschaft kam aus ihrer Kabine und man sah wieder ein anderes Gesicht viel stärker und mit viel mehr Druck auf das gegnerische Tor der Gegner kam gar nicht mehr aus seiner Hälfte raus dann in der 45. Minute fiel dann der anschlusstreffer zum 1:3 durch Ayman, das lies noch mal Hoffnung auf den ganzen spielverlauf, doch dann wechselte Jan Alexander Schmitz zu viel durch improvisierte und es gab einen erneuten Elfmeter gegen die nordener dieser wurde verwandelt zum 1:4, diesmal konnte Niklas den Ball nicht halten. Doch es war noch genug Zeit schließlich waren noch 25 Minuten zu spielen und man sah nur eine Mannschaft spielen und das war der SV Hilden Nord der sich nicht mit seiner tolle Leistung heute in fühlingen belohnt hatte, trotzdem war es eine Niederlage mit breiter Brust eine starke leistungssteigerung zuleter Woche, die Jungs scheinen doch noch am Erfolg zu schnuppern wir sind gespannt was die nächsten Spiele bringen werden vielleicht kommt ja doch noch mal ein Sieg heraus wir wünschen den Jungs und dem trainerteam viel Erfolg in der laufenden Saison.