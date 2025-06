Niederlage ohne Konsequenzen – Peißenberg beendet Saison auf Platz neun

Mit einer 2:3-Niederlage beim SV Ohlstadt beschließt der TSV Peißenberg eine Kreisliga-Saison mit mäßigem Verlauf. Die Werdenfelser indes steigen am morgigen Dienstag gegen den SC Weßling in die Relegation um den Aufstieg in die Bezirksliga ein. Wäre es für die Gäste noch um etwas gegangen, so wäre der Protest der Peißenberger zwischenzeitlich wohl energischer ausgefallen. Denn die TSV-Truppe fühlte sich vom Unparteiischen Felix Thiel benachteiligt. So aber mündeten die Differenzen der verschiedenen Sichtweisen zumeist in Kopfschütteln, Unglauben und Abwinken.