Niederlage nur Nebensache: Habach richtet Blicke auf Relegation

Habach – Das Spiel wird ziemlich bald vergessen sein. Aber als guter Aufgalopp für die Wochen der Entscheidung diente es allemal. 0:1 (0:0) verlor der ASV Habach zum Abschluss der Bezirksliga beim TSV Gilching. Er nahm aber alles mit, was er für die anstehende Relegation braucht. „Alles gut gelaufen: keine Verletzten und ein guter letzter Test“, hielt Trainer Korbinian Gerg fest. Sogleich drehte sich alles um die K.o.-Spiele, die bereits am morgigen Dienstag (18.30 Uhr) in Habach starten. In der Ost-Gruppe würfelte sich das Feld nochmals durch. Holzkirchen rettete sich mit einem fulminanten 6:1 in letzter Sekunde. Der ASV trifft nun in Runde eins auf die SpVgg Altenerding. Danach würde der Sieger aus dem Duell Neuhadern gegen Feldmoching warten. „Schwierig, ob wir Infos bekommen“, sagt der Coach. Er werde sich einmal umhören in seinen Kreisen, den Kader durchschauen, ansonsten aber „das Hauptaugenmerk auf unsere Leistung“.

Das wichtigste Thema ist: Wer steht im Tor? Stammkeeper Noah Praczek kämpft mit einer Verletzung am Finger. In Gilching ersetzte ihn der ebenfalls sehr junge Tobias Tafertshofer (18). „Die Frage ist, wieviel Risiko geht man“, sagt Korbinian Gerg. Er will bis zum Dienstag mit seiner Entscheidung abwarten. Vertreter Tafertshofer lieferte ein blitzsauberes Bezirksliga-Debüt ab, konnte sich auf eine starke Viererkette davor verlassen, die auch das Fundament für eine erfolgreiche Relegation sein wird.

Einzig im Angriff sollte sich der ASV für den Klassenerhalt über Umwege noch steigern. „Hätten mindestens zwei Tore sein können“, sagt der Coach mit Blick auf die doch mannigfaltigen Umschaltmomente, die sich seinen Spielern wegen der guten Defensivarbeit boten. Die spielstarken Gilchinger testeten seine Habacher vor allem in der Anfangsphase. Trotzdem hieß es 0:0. „Können wir mitnehmen“, so Gerg. Denn gerade in der Relegation wird in den Anfangsminuten vor allem die Nervosität mitkicken. So oder so gehe er „sehr positiv“ in die Duelle mit Altenerding. „Wenn wir konstant abrufen, wie wir heute gespielt haben, sieht es gut aus.“ (Andreas Mayr)