Niederlage nach schwacher Vorstellung!

Beim Duell der zweiten Mannschaften musste Unterkochens Torhüter Bauder gleich in den ersten Minuten zwei Bälle entschärfen, da man in der Hintermannschaft mit dem schnellen und direkten Spiel der Gäste nicht zurechtkam. Auch beim 1:0 sah man alles andere als gut aus, als Weber sich aus der Drehung durch zwei Mann durchbewegte und ins kurze Eck abschließen konnte. Bis zur Halbzeit wurde es dann besser und man hatte durch Sokol Lutfiu und später durch Civelek die größten Ausgleichschancen. In Halbzeit zwei hielt man am Anfang noch gut mit, hatte dann aber erneut einen Durchhänger. Das 2:0 nach einer Stunde fiel dennoch äußerst vermeidbar, da hier beim Stellungsspiel nichts passte und Gnosa mit einem schönen Schuss vollendete. In der letzten halben Stunde bemühte man sich zwar noch, möglicherweise einen Punkt einzufahren, doch alles in allem war das viel zu wenig. Die TSG stand weiter relativ sicher und hatte immer einen Fuß noch dazwischen. So blieb es am Ende beim enttäuschenden 2:0.