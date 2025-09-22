Niederlage nach kämpferischer Leistung

Zum Auftakt vor heimischem Publikum empfing die erste Damenmannschaft die SGM Mietingen/Baltringen I. Die Partie begann denkbar ungünstig: Bereits in der ersten Spielminute geriet das Team mit 0:1 in Rückstand. Trotz des frühen Gegentreffers fanden die Gastgeberinnen im weiteren Verlauf besser ins Spiel und setzten immer wieder Akzente nach vorne. Kurz vor Halbzeitpfiff entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für die Gäste. Torhüterin Katharina Rief konnte den Elfmeter zunächst stark parieren, war beim Nachschuss jedoch machtlos – 0:2 zur Pause. In der zweiten Hälfte blieb die Begegnung umkämpft. Durch ein unglücklich abgefälschtes Eigentor in der 70. Minute erhöhten die Gäste auf 0:3. In der 88. Minute belohnten sich die Damen mit dem Anschlusstreffer. Nach einem schönen Zuspiel von Annika Ebner traf Isabelle Gschwind zum 1:3 Endstand. Trotz der Niederlage war eine kämpferische Leistung der Damen I erkennbar, auf der sich in den kommenden Spielen aufbauen lässt!