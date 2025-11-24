Niederlage nach Halbzeitführung

Der 13. Spieltag führte die SG Wasser/Kollmarsreute nach Winden ins Elztal. Nach 2 Heimsiegen in Folge, in denen man ohne Gegentreffer blieb, wollte die Gleichauf-Elf gegen die Sportfreunde den ersten Auswärtssieg dieser Saison holen. Dabei kehrte Kapitän Seiboth zurück in die Startelf, ansonsten blieb die Aufstellung im Vergleich zum Spiel gegen Teningen unverändert.

Die erste halbe Stunde war taktisch geprägt und fand hauptsächlich im Mittelfeld statt. WaKo verzeichnete hier etwas mehr Spielanteile und kam das ein ums andere Mal über die Außenbahnspieler Leibold und Winnewisser zu guten Vorstößen, ohne dabei jedoch eine gefährliche Torchance zu verzeichnen. Die SF Winden taten sich im Spielaufbau zunächst schwer, wurden aber mit laufender Spielzeit mutiger. Richtige Gefahr gab es das erste Mal in Minute 24, als eine Windener Flanke an Franz abprallte und vor die Füße von Becherer fiel, der jedoch von der Möglichkeit überrascht war und den Ball nicht traf. In einer Phase, in welcher die Hausherren immer stärker wurden, erzielte die SG den ersten Treffer des Tages. Zunächst war Winnewisser nach einem Pass aus dem Zentrum auf dem Weg zum Tor, als ihn Imhof an der Strafraumgrenze zu Fall brachte. Der Freistoß von Co-Trainer Hodel kam abgefälscht gefährlich auf das Windener Gehäuse. Lach streckte sich und lenkte den Ball ans Lattenkreuz, Bürkin war hellwach und schob den Abpraller ins leere Tor zur Halbeitführung.

Nach Wiederanpfiff änderte sich zunächst wenig am Spielverlauf. Die SG war etwas besser im Spiel und kam in der 59. Minute zur großen Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen. Dem eingewechselten Tsaxarra fehlte es jedoch an der nötigen Konzentration, als er im Sechzehner frei zum Abschluss kam und daneben schob. In den letzten 25 Minuten der Partie sahen die Zuschauer die beste Phase des Spiels, das sich zu einem Schlagabtausch entwickelte. Sowohl Ziser als auch Lach konnten sich hier mehrere Male auszeichnen. Winden hatte inzwischen die Oberhand gewonnen und belohnte sich in der 71. Minute mit dem Ausgleich. Nach einer Ecke köpfte Becherer ein. Kurz darauf scheiterte Häringer mit einem Kopfball an der Latte. WaKo hatte sichtbar Probleme mit den hohen Hereingaben der Hausherren. Logische Konsequenz war die Führung in der 88. Minute nach einer solchen. Ziser sah hierbei nicht gut aus, Dorer nahm das Geschenk zum 2:1 dankend an. Dies war auch der Endstand des Spiels.