Niederlage nach guter erster Hälfte 1. FC Saarbrücken: Auch gegen Nürnberg gab es eine Niederlage

Die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken laufen in der Bundesliga weiter dem ersten Sieg hinterher. Gegen den 1. FC Nürnberg gab es am Samstag trotz einer guten ersten Hälfte eine 0:4 (0:1)-Niederlage im FC-Sportfeld.

Die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken konnten sich trotz einer guten ersten Halbzeit am Samstag im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg wieder nicht mit einem Sieg belohnen. Trotz ausgeglichenem Spiel bis zur Pause lag das Team von Trainer Matthiasd Malter nach einem Treffer von Paul Kraussold (41.) zur Pause 0:1 hinten. "Das war total unverdient, wir hatten ein gutes Spiel gemacht, belohnen uns aber wieder nicht mit einem Treffer. Dann machen sie kurz vor und kurz nach der Pause ein Tor und wir müssen die Partie mit zehn Mann zu Ende spielen. Wir können uns wieder nicht für ein gutes Spiel mit einem Punkt belohnen", sagt Trainer Matthias Malter. Nizar Üstel erzielte vom Anstoß weg das 0:2, Finn Jeltsch legte in der 66. Minute das 3:0 nach, ehe Laurin Werth in der 72. Minute per ampelkarte vom Platz flog. Den letzten gäste-Treffer erzielte Ion Ciobanu schließlich in Überzahl. In der Tabelle bleibt das FCS-.Team einen Punkt hinter der SpVgg. Greuther Fürth Letzter. "Wir haben jetzt zwei Wochen Pause, weil das Spiel bei Eintracht Frankfurt verlegt wurde", blickt der Trainer voraus.