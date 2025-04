Niederlage nach Führung: Das war‘s wohl für die DJK Darching II

Die Kreisklassenreserve der DJK Darching hat in der A-Klasse 3 das womöglich wichtigste Spiel dieser Saison verloren und steht nun vor einer Mammutaufgabe, den Abstieg zu verhindern. In der A-Klasse 4 stehen am Wochenende einige aussichtsreiche Partien an. Allen voran das Duell der beiden Spitzenteams des TSV Hartpenning und des SC Wörnsmühl. Sechs Spieltage vor Schluss kann Hartpenning mit einem Dreier einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen. Der Tabellenzweite Wörnsmühl müsste ebenfalls punkten, um den Anschluss an die vor dem Spieltag punktgleichen Teams SF Fischbachau und TSV Weyarn nicht zu verlieren. Im außergewöhnlich engen Kampf um den Relegationsplatz muss außerdem der TSV Schliersee gegen den TSV Irschenberg bestehen.

DJK Darching II – TSV Wolfratshausen 2:3 (2:1)