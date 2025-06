Niederlage mit Signalwirkung bei SC Olympia II, Durchmarsch vom SVZ

Lorsch/Zwingenberg. Der Jubel war groß bei Spielern und Verantwortlichen des SC Olympia Lorsch II, als sie durch einen 6:0-Heimerfolg gegen den im Kalenderjahr noch ungeschlagenen TSV Weiher zum Abschluss der Saison noch einmal ein Ausrufezeichen setzten und sich die Meisterschaft in der C-Liga sicherten. Der Aufstieg in die B-Liga stand bereits zuvor fest, aber das Team von Spielertrainer Luca Gaggiano wollte unbedingt auch Meister werden.

Danach sah es bis zur Winterpause nicht unbedingt aus. Die Olympia erwischte einen eher durchwachsenen Start, bewegte sich bis zum 17. Spieltag zwischen Rang zwei und sieben. Hinter FC Fürth II und SV Zwingenberg überwinterte Lorsch als Tabellendritter. Die überraschende 2:5-Pleite im März bei der SG Lindenfels/Winterkasten II hatte nach Ansicht des Sportlichen Leisters Bekir Ilhan Signalwirkung: „Jedem war nun klar, dass wir uns steigern und konstanter in unseren Leistungen werden müssen, wenn wir unser Saisonziel schaffen wollten.“ Das Problem: Lorsch schlug sich gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte gut, ließ aber gegen vermeintlich leichtere Gegner Punkte liegen. Aber nach der Pleite in Lindenfels landeten die Lorscher einen Sieg nach dem anderen, so auch gegen Zwingenberg (5:2) und Fürth (4:1).

Olympia-Erfolgstrainer Luca Gaggiano gibt Amt ab

Jetzt laufen die Vorbereitungen auf die Saison 2025/26. Kevin Jährling löst Luca Gaggiano, der sich wieder ganz auf das Fußballspielen konzentrieren möchte, auf der Trainerposition ab. Natürlich ist der Klassenerhalt das Ziel. „Die B-Liga ist für uns eine unbekannte Größe. Somit backen wir bewusst kleine Brötchen“, sagt Ilhan. „Auf was wir uns in jedem Fall sehr freuen, ist, dass es wieder ein Lorscher Derby geben wird.“

Trainerwechsel auch beim SV Zwingenberg

Ein beeindruckender Durchmarsch aus der D- in die B-Liga ist dem SV Zwingenberg gelungen. Mit 68 Punkten und einem Torverhältnis von 117:63 schloss das Team von Daniel Fuchs, der bis März mit Patrick Maeße ein Trainerduo bildete, die Saison auf Platz drei ab, der für den direkten Aufstieg reichte. Zwingenberg kompensierte dabei den Drei-Punkte-Abzug wegen des Einsatzes eines Spielers ohne Spielerlaubnis in einem Testspiel, machte auch einen Stotterstart in die zweite Saisonhälfte wett. „Andere Mannschaften wie Lorsch haben die Winterpause besser genutzt und sind an uns vorbeigezogen“, so Fuchs. Enge Spiele, die der SV in der Hinrunde noch für sich entscheiden konnte, verlor er nun. Der Coach nennt exemplarisch das Spiel gegen Fürth: 2:3 nach 2:0-Führung. Die Mannschaft habe aber bis zum Schluss gekämpft und sich den Aufstieg verdient: „Wir haben unser internes Ziel erreicht, und das ist das Wichtigste.“

Fuchs wird den Verein nun aber verlassen und künftig die TSV Auerbach II trainieren. Mit Elmi Berisha und Hasan Erkek, der gerade als Spieler mit BG Darmstadt in die C-Liga Darmstadt aufstieg, hat Zwingenberg bereits ein neues Trainer-Duo verpflichtet. „Elmi hat sich bei uns gemeldet“, sagt Maximilian Bohlen, Sportlicher Leiter. Gemeinsam mit Präsident Garry James sei die Entscheidung nach dem ersten Gespräch mit Berisha schnell gefallen, so Bohlen. „Wir haben gemerkt, dass wir bei vielen Sachen auf einer Wellenlänge sind.“ Berisha war es auch, der dann Erkek überzeugte, mit ihm die Aufgabe in Zwingenberg anzugehen. Erkek war Spieler unter Berisha, der nach Stationen in Pfungstadt und Gernsheim ein Jahr Pause gemacht hatte.

Letztmals 2016/17 in der B-Liga

Neben Erkek stehen Mustafa Yildiz (ebenfalls BG Darmstadt) und Abraham Sowah (SKV Hähnlein) als Zugänge fest. Bohlen peilt den Klassenverbleib an. „Ich stapele lieber tief“, verrät er und ergänzt: „Intern haben wir uns vorgenommen, uns in der höheren Klasse zu positionieren.“

Übrigens: Der letzte Aufstieg in die B-Liga ist knapp neun Jahre her. 2016 setzte sich Zwingenberg in der Relegation ausgerechnet gegen den Lokalrivalen SC Rodau durch. Die Saison lief jedoch nicht gut, am Ende stand wieder die Relegation, die gegen den SV Fürth II deutlich verloren ging. Ein Szenario, das Zwingenberg in der neuen Saison mit aller Macht verhindern will.