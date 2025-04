Niederlage mit Notaufstellung – Kammerberg scheitert gegen den FC Aschheim

Kammerberg – Mit einer Notaufstellung trat der Fußball-Bezirksligist SpVgg Kammerberg gegen den FC Aschheim an. So musste Jonas Grundmann als Rechtsverteidiger auflaufen. Der Offensivmann machte seine Sache gut – wie auch der Rest der Kammerberger. Doch um den Tabellenfünften zu ärgern, reichte es nicht. Kammerberg unterlag 0:2.

In der ersten Hälfte ließen sich die Kammerberger ihr Probleme nicht anmerken. Die Defensive stand tief und hielt die Aschheimer Offensive um die torgefährlichen Stürmer Lordan Handanovic und Antonio Saponaro in Schach. Auf der anderen Seite hätten Domenik Kaiser und Jonas Grundmann mit etwas Glück die Führung erzielt.

Kammerberg hielt weiterhin gut mit. Nach einer Stunde machte sich dann der Kräfteverschleiß bemerkbar. „Da hätte ich gerne gewechselt, wir hatten aber ja nicht viele Optionen”, sagte Medeleanu. Sein Team versuchte, mit dn Kräften hauszuhalten. Zwanzig Minuten vor Schluss erlaubten es sich dann einen kleinen Fehler.

Das nutzte Saponaro aus. Doch ehe der Stürmer seinen 15. Saisontreffer erzielen konnte, stoppte Alex Nefzger den Angriff per Foul – im Strafraum. Handanovic verwandelte vom Punkt und brachte die Gäste mit seinem 15. Saisontor in Führung (72.). Kammerberg versuchte alles und hätte mit etwas Glück den Ausgleich erzielen können. Doch auch den zweiten Treffer erzielten die Gäste. Robin Wolf machte den Deckel drauf (89.). Kurz darauf scheiterte Kaiser auf der anderen Seite mit einem Foulelfmeter an FCA-Keeper Valentin Ertl. So blieb es beim 0:2. (stm)