Niederlage in Sulzbach, Aufholjagd kommt zu spät.

– Foto: Patrick Loibl

Mit dem Meistertitel im Gepäck reiste Aunkirchens Reserve zum Spitzenspiel nach Sulzbach, dort wartete mit der SG Neuhaus/Sulzbach II der Tabellenzweite. Während die heimische Elf gut aufgestellt in die Partie starten konnte, mussten die Gäste mit einem "Rumpf-Kader" ins Spiel gehen, zudem war der SG anzumerken, dass sie Wiedergutmachung für das Hinspiel (7:0 für Aunkirchen) betreiben wollte. Die Hausherren gingen im ersten Durchgang dann auch schnell und verdient in Führung (10. Minute) und legten zur Halbzeit auch noch zwei Treffer nach. Bitter für die Gäste, die dieses Mal defensiv nicht dagegen halten konnten und die Tore durch individuelle Fehler begünstigten. Nach einigen Umstellungen wurde es besser. TW Schiff parierte kurz nach der Pause sehenswert einen Distanzschuss von Steinleitner, anschließend übernahm dann der Meister das Kommando. Der eingewechselte Salatmeier traf sehenswert unter die Latte zum 3:1 und legte auch noch das 3:2 nach. Aunkirchen warf alles rein und drückte auf den Ausgleich, doch die SG brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Eine unschöne Szene gab es dann doch noch, ein heimischer Spieler musste wegen X Beleidigungen zu Recht vorzeitig vom Platz.

Beide Teams zeigten sich kämpferisch von ihrer besten Seite und so entwickelte sich bis tief in die Nachspielzeit ein umkämpfter Schlagabtausch, der ansonsten in einem absoluten fairen Rahmen verlief. Glückwunsch nach Neuhaus zur geglückten Revanche - und auf der anderen Seite wurde dem FCA nochmal offiziell die Schale überreicht. Zum Abschluss bekommt es der FCA II am kommenden Samstag mit Patriching II zu tun.