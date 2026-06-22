Niederlage in Relegation - 1. FC Viersen muss in die Kreisliga A

Trotz aller Enttäuschung wollte Houben die Verantwortung nicht von sich weisen. „Die Hypothek aus der Hinrunde war am Ende einfach zu groß. Wir hatten eine komplett neue Mannschaft, schwierige Bedingungen im Winter und waren insgesamt zu wechselhaft. Wir haben gute Spiele gemacht, dann wieder völlig unerklärliche Leistungen gezeigt. Deshalb stehen wir jetzt dort, wo wir stehen.“ Gleichzeitig machte der Coach deutlich, dass er den Neuaufbau begleiten möchte. Auf die Frage nach seiner Zukunft antwortete er unmissverständlich: „Ich bin der Meinung: Wer die Suppe einbrockt, soll sie auch auslöffeln. Ich habe meinen Anteil daran, deshalb bleibe ich. Jetzt geht es darum, den Verein wieder aufzurichten und eine schlagkräftige Mannschaft für die Kreisliga A zusammenzustellen.“

Für den 1. FC Viersen endet damit eine schwierige Saison mit dem Abstieg. Trotz einer guten Vorstellung im entscheidenden Relegationsrückspiel reichte es nicht zum Klassenverbleib. Während die SG Hackenberg den Verbleib in der Bezirksliga feiern durfte, beginnt für den FC nach dem Abstieg nun die Planung für einen Neustart in der Kreisliga A.

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