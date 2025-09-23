Niederlage in Nersingen

Nach dem erfolgreichen Heimspiel in der vergangenen Woche wollte die SGM auch auswärts in Nersingen an die gute Leistung anknüpfen und möglichst Punkte mitnehmen.

Von Beginn an war jedoch spürbar, dass die Gastgeber an diesem Tag hellwach waren und der SGM nichts schenken würden. Bereits nach rund 15 Minuten gelang Nersingen durch einen direkten Freistoß die 1:0 Führung. Nur kurze Zeit später legte der gegnerische Stürmer nach und erhöhte auf 2:0. Damit war der SGM früh im Spiel klar, dass eine sehr anspruchsvolle Aufgabe vor uns liegt.

Trotz einiger guter Offensivaktionen konnten wir unsere Chancen in dieser Phase nicht nutzen. Immer wieder fehlte der letzte präzise Pass oder der Abschluss geriet zu ungenau. Nersingen hingegen blieb eiskalt und nutzte die Unsicherheiten in der Defensive konsequent aus. Mit einem schön herausgespielten Treffer stellten die Hausherren noch vor der Pause auf 3:0 und erhöhten kurz vor dem Halbzeitpfiff sogar auf 4:0.

Nach der Pause zeigte die Mannschaft Moral und kam engagierter zurück auf´s Feld. Zwar blieb

Nersingen gefährlich, doch auch die SGM erarbeitete sich nun mehr Möglichkeiten. Eine davon

nutzte schließlich E. Walter in der 70. Minute und verkürzte auf 4:1. Dieser Treffer brachte zumindest kurzzeitig neue Hoffnung, doch insgesamt lief an diesem Abend einfach nicht viel zusammen. Kurz vor dem Schlusspfiff erzielte Nersingen per Foulelfmeter noch das 5:1 welches auch gleichzeitig den Endstand bedeutete.