Niederlage in Michelbach

Am 9. Spieltag ging es Auswärts zum Derby nach Michelbach gegen den SC. Wir fanden gut in das Spiel und setzten die Heimmanschaft unter Druck. Die erste Großchance hatten allerdings die Michelbacher, welche unsere Katze Daniel Weippert parieren konnte. In der 22. Minute erzielte der SC Michelbach/Wald das 1:0. Wir blieben dran und hatten unsere Chancen auf den Ausgleich vorallem nach Standards, allerdings blieben sie ungenutzt. So wurden wir dann für unseren Chancenwucher in der 42. Minute bestraft und die Heimmanschaft erzielte das 2:0.

Nach Wiederanpfiff taten wir uns schwer richtig uns Spiel zu finden, kamen aber dennoch zu Chancen über die Außenbahnen. Die Michelbacher warteten teils ab wie auch schon in der ersten Halbzeit und versuchten nach Ballgewinn schnell umzuschalten. In der 85. Minute erhielten wir einen klaren Handelfmeter zugesprochen, den Steffen Pscheidl leider vergab. Das Glück war an diesem Tag nicht auf unserer Seite und in der 90. Minute fingen wir uns nach einem Konter noch das 3:0 ein.