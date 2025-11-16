Niederlage in Kirchenbirbig

Überhaupt nicht zurecht kam der 1.FC Hersbruck mit dem engen Platz in Kirchenbirkig und verlor glatt mit 4:0.

Von Beginn an entwickelte sich ein Kampfspiel bei dem die Gäste zwar die bessere Spielanlage zeigten, die Gastgeber aber mit großem Einsatz und Zweikampfstärke dagegen hielten. In der 11. Minuten ging die SG dann etwas überraschend durch Steinlein in Führung, als er sich gegen 3 Hersbrucker Spieler auf der linken Angriffsseite durchsetze und frei vor Torhüter Tobias Engelbrecht überlegt ins lange Eck zur 1:0 Führung einschoss. Der FC spielte danach gefällig mit, kam aber nicht gefährlich vor das Tor. Nach 34 Minuten erhöhten die Gastgeber auf 2:0, als Wölfel einen Freistoß, direkt am linken Strafraumeck, mit einem satten Schuss den Ball ins lange Eck jagte. Noch vor der Pause dann das 3:0, als Dinkel in der 42. Minute einen vom Torhüter abprallenden Ball über die Linie drücken konnte. Gleich nach dem Wechsel fiel in der 50 Spielminute die Vorentscheidung. Nach einem gut abgewehrten Schuss von Engelbrecht stand Eckert goldrichtig und konnte zum 4:0 einschieben. Danach hatten beide Mannschaften noch Möglichkeiten, dass Ergebnis zu verändern, doch beide Torhüter ließen sich nicht mehr bezwingen.