Niederlage in Kaufbeuren

Am gestrigen Nachmittag trat die Heimmannschaft SpVgg Kaufbeuren gegen die Gäste vom FSV Wehringen an. In einem kampfbetonten Spiel zeigten beide Teams ihr Können – doch am Ende konnte Kaufbeuren die Partie klar für sich entscheiden.

Die Begegnung begann denkbar ungünstig für Wehringen. In der 4. Minute landete ein Abschlag unglücklich vor den Füßen der gegnerischen Stürmerin, die sich nicht zweimal bitten ließ und eiskalt zum 1:0 verwandelte. Nur elf Minuten später erhöhte Kaufbeuren auf 2:0 – ein bitterer Rückschlag für die Gäste.