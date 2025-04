Niederlage in Hinwil

– Foto: fc egg

Vorneweg muss man sagen: Der FC Hinwil hat diesen Sieg verdient. Die Höhe des Sieges vielleicht ein bisschen zu viel, aber mit Sicherheit verdient. Aber der Reihe nach..

An diesem Samstag Abend trafen auf der sehr schönen Sportanlage Hüssenbühl zwei Teams aufeinander die gar nicht so schlecht in die Rückrunde gestartet waren. Der FC Hinwil mit zwei Siegen aus drei Spielen und der FC Egg mit einem Sieg und einem Unentschieden aus drei Spielen.

Wir wussten um die Qualität des FC Hinwil und Ihre schnellen Flügel. Entsprechend «vorsichtig» startete der FC Egg in die Partie. Man überliess den Platzherren die gegnerische Hälfte und versuchte in der eigenen Hälfte ein Pressing aufzubauen um so entsprechende Umschaltmomente zu kreiiren. Jedoch schien der FC Hinwil immer einen Schritt schneller zu sein, eine Tick aggressiver auf die Bälle und immer mit einem Mann mehr in Ballnähe zu sein.