❗️ Niederlage in Erlenbach❗️

Der FC Union Heilbronn verlor das Auswärtsspiel am vergangenen Wochenende trotz Führung am Ende mit 2:1 in Erlenbach. Nach einem guten Beginn schaffte man es nicht, am Ende der Englischen Woche die notwendige Intensität auf den Platz zu bringen, sodass man sich nach drei Pflichtspielsiegen wieder geschlagen geben musste. Besser machen möchte man es an diesem Wochenende, wenn der Tabellenführer TSG Öhringen zu Gast ist. Der Vorbericht hierzu folgt morgen.

Der FCU begann offensiv und ging bereits nach drei Minuten in Führung, als Marcel Wodarz im Halbraum angespielt wurde, Benjamin Hetemi steil schickte und dieser zum 1:0 traf. Die ADLER blieben dran, doch mit der ersten Chance glichen die Gäste in der 15 Minute überraschend aus: Nach einem Eckball kam der Ball wieder nach außen, die nachfolgende Flanke konnte Levent Heimannsberg nur unzureichend klären, sodass Ex-ADLER Marvin Heide zum 1:1 abstauben konnte. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der der FCU die besseren Chancen hatte. So hatte Michele Varallo gleich zwei Mal die Führung auf dem Fuß, doch scheiterte beide Male alleine vor Paul Roth. Die Gastgeber setzten auch den ein oder andere offensiven Nadelstich, doch die Abschlüsse wurden zur sicheren Beute von Levent Heimannsberg im Tor der ADLER.