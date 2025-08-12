„Niederlage in der Höhe völlig verdient“ - das Fazit zum Pokaldienstag

Sechs Tore standen am Ende auf der Anzeigetafel, fünf davon gehörten dem FC Pipinsried. Mit einem klaren 5:1-Sieg setzten sich die Hausherren gegen den Regionalligisten FC Memmingen durch, obwohl der Start alles andere als vielversprechend verlief.

Bereits in der 6. Minute brachte Nico Nollenberger die Gäste nach einer Ecke mit 1:0 in Führung. Pipinsried schlug jedoch schnell zurück: Ex-Bayern-Profi Fabian Benko ließ in der 19. Minute gleich drei Gegenspieler stehen und traf mit einem strammen Schuss ins kurze Eck zum Ausgleich. Nun übernahmen die Gastgeber endgültig das Kommando. Zehn Minuten später zog Götzendörfer aus rund 20 Metern ab und versenkte den Ball sehenswert zum 2:1 – zugleich der Halbzeitstand.

Auch nach der Pause blieben die Gastgeber am Drücker. In der 52. Minute erhöhte Petkovic auf 3:1. Gut 20 Minuten später traf dann der eingewechselte Celik zum 4:1. Den Schlusspunkt setzte Benedikt Wiegert kurz vor dem Ende mit dem 5:1. Unterm Strich ein verdienter Erfolg für eine dominante Pipinsrieder Mannschaft gegen an diesem Tag überforderte Memminger.

Matthias Günes (Trainer FC Memmingen): „Von Anfang bis Ende war das heute ein schwacher, stellenweise sogar desolater Auftritt von uns. Wir haben in keiner Phase des Spiels die Energie auf den Platz gebracht, die uns sonst auszeichnet. Gegen einen spielerisch sehr starken Gegner war die Niederlage daher auch in dieser Höhe völlig verdient.“







Die Mannschaft des 1. FC Schweinfurt tat sich gegen den FC Eintracht Bamberg aus der Bayernliga sichtlich schwer, konnte aber dennoch ein 1:0 erringen. Den entscheidenden Treffer erzielte Eric Shuranov in der 23. Minute. Es war ein Arbeitssieg, bei dem der Klassenunterschied von zwei Ligen jedoch nicht deutlich zum Ausdruck kam.