Niederlage in der englischen Woche 1. FC Saarbrücken: C-Junioren unterliegen in Trier 0:2.

Im Auswärts-Nachholspiel vom Mittwochabend bei Eintracht Trier erwischten die C-Junioren des 1. FC Saarbrücken einen schlechten Start. Schon nach 15 Minuten lag das Team von Trainer Jonathan Leibrock nach Treffern von Mathis Fuchs (8.) und Natan Zieba mit 0:2 hinten. Dieser Rückstand konnte bis zum Schlusspfiff auf dem Kunstrasenplatz am Moselstadion nicht egalisiert werden. Das FCS-Team bleibt Dritter, die Moselaner überholten den SV Saar 05 Jugendfussball und sind nun Zehnter. Bereits am Samstag geht es für das blau-schwarze Nachwuchsteam weiter, dann steht um 12 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Karlsbader Str. das Auswärtsspiel beim Vorletzten TSV Schott Mainz an.