Niederlage in der 95. Minute

Vor 1.505 Zuschauern verliert der TSV Steinbach Haiger mit 0:1 gegen die Stuttgarter Kickers. Das Tor des Tages im SIBRE-SPORTZENTRUM HAARWASEN in Haiger fiel in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Obwohl der TSV Steinbach Haiger auf insgesamt acht Spieler verzichten musste, hatte man nach nur wenigen Sekunden die erste Gelegenheit, doch eine Flanke von Jonas Singer war etwas zu steil für seine Mitspieler vor dem Tor. In der neunten Minute schob Melkamu Frauendorf den Ball am langen Eck vorbei. Es folgte ein gefährlicher Kopfball von Aaron Manu auf Ecke von Eros Dacaj (12.). In der 16. Minute scheiterte David Tomic mit einem Fernschuss an Jesper Heim. Tomic war es auch, der das lange Eck per Kopf verfehlte (22.). Die Stuttgarter Kickers hatten ihre nächste Chance in der 39. Minute. Diesmal köpfte David Braig am linken Eck vorbei.

120 Sekunden später hatten die Hausherren die größte Chance der ersten Hälfte. Zuerst scheitert Jonas Singer von halblinks an einer Fußabwehr vom Keeper. Den Nachschuss platzierte Michael Guthörl oberhalb der gänzlich-freien rechten Torseite. Nachdem auch ein Kopfball von Dominic Volkmer über das Gehäuse flog (44.), endete die erste Halbzeit torlos.

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Hausherren die erste Chance, doch Maximilian Pronichev zielte nach einer Flanke von Michael Guthörl etwas zu hoch (50.). In der 66. Minute strich ein Kopfball von Mario Borac über das Gehäuse. Im Gegenzug tauchte Maximilian Pronichev vor dem Kickers-Tor auf. Aus spitzem Winkel traf der Stürmer jedoch nur das Außennetz. In der 78. Minute fehlten den Mannen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis nur wenige Zentimeter zur Führung. Eros Dacaj hatte eine Ecke in die Mitte geschlagen. Nick Galle kam zum Kopfball, verfehlte das lange Eck jedoch denkbar knapp. In der Schlussphase übernahmen die Gäste nicht nur die spielerische Kontrolle über die Partie. Die Blauen erspielten sich dabei auch die letzten Chancen des Nachmittags. David Tomic (81.) und Oskar Hencke (89.) scheiterten allerdings vorerst weiterhin am guten Torwart des TSV Steinbach Haiger.

In der fünften Minute der Nachspielzeit nutzte der eingewechselte Oskar Hencke einen mehrfach abgelenkten Ball zum 1:0-Auswärtssieg der Stuttgarter am Haarwasen. Das Spiel wurde anschließend nicht mehr angepfiffen.

