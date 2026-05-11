Niederlage in Amtzell

Kampf um jeden Ball – Foto: Mark Zengerle

SGM Beuren/Rohrdorf gegen SV Amtzell

0:1

Am vergangenen Sonntag ging es für die SGM auswärts in Amtzell um weitere wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Die Partie startete von beiden Mannschaften spielerisch sehr ansehnlich und beide Mannschaften hatten vielversprechende Chancen. In Minute 17 konnte der SV Amtzell das 0:1 durch F.Krug bejubeln. Doch die SGM zeigte sich unbeeindruckt und versuchte weiter den Ausgleich zu erzielen, jedoch war die Heimmannschaft defensiv sehr aufmerksam und auch vorne immer wieder gefährlich. In Minute 34 kam Maxi Hörburger nach einem Zweikampf foulwürdig im 16er zu Fall, der Schiedsrichter entschied aber auf Weiterspielen. Kurz vor der Halbzeit kommt Konsti Detki nach einer Hereingabe zwar an den Ball, kann diesen aber nicht im Tor unterbringen. Nach der Halbzeit war das Spiel weiterhin ausgeglichen und es gab Chancen auf beiden Seiten. Beide Torhüter und Defensivreihen waren aber immer noch rettend zur Stelle. In der Schlussphase grätschte Joni Prinz als letzter Mann, was vom Schiedsrichter als Notbremse und somit der Rote Karte geahndet wurde. Leider konnte die SGM keine zwingende Torchance mehr nutzen und musste somit leider mit einer Niederlage und einer Sperre aus Amtzell abreisen.

Nächsten Sonntag steht nun das heiß ersehnte Derby gegen den Zweitplatzierten FC Isny an, in dem sich die SGM unbedingt Punkte im Abstiegsrennen verdienen will.