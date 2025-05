Niederlage in Altötting schmerzt

Die Aiblingerinnen hatte zwar die ein oder andere gute Möglichkeit im ersten Durchgang, allerdings kam man nie wirklich im Spiel an. Es klappte spielerisch kaum etwas und hinten legte man sich die Tore selbst in den Kasten. Die Altöttingerinnen waren von Anfang an die griffigere und aktivere Mannschaft. Mit guten auch spielerischen Aktionen sorgten sie für mehr Spielkontrolle und näherten sich dem Tor nach und nach an, auch wenn kaum Großchancen dabei rum kamen. Die Aiblingerinnen tauchten mit Schunko, Tiraki und Klein gefährlich vor dem Tor auf. Die guten Möglichkeiten lies man aber leichtfertig liegen. Die durchaus verdiente Führung erzielten die Gäste nach einer Ecke. Abstimmungsschwierigkeiten sorgten für ein unglückliches Eigentor in der 30. Minute. Wiederum 10 Minuten später war es ebenfalls ein Abstimmfehler in der Aiblinger Hintermannschaft, welchen die auffällige Tatjana Utzschmid zum 2:0 nutzen konnte. Das 2:0 war gleichzeitig auch der Halbzeitstand.

Im zweiten Durchgang war die Zweikampfstärke bei den Gästen deutlich besser. Spielerisch kam man näher an das, was man in dieser Saison des öfteren schon gesehen hatte. Besonders auffällig war die eingewechselte Lena Röhrmoser. Nach einem langen Ball kurz nach der Halbzeit, war Schunko zuerst am Ball bevor sie von Torhüterin Kamhuber getroffen wurde. Diese erste gute Möglichkeit war wohl eher ein Strafstoß als ein Freistoß für Altötting. Den Strafstoß gab es dann in der 66. Minute als Tamara Schunko in den Strafraum dribbelte. Die gefoulte übernahm selbst die Verantwortung und sorgte für den 2:1 Anschlusstreffer. Bis zum Schluss war der FFC die drückendere Mannschaft aber das Spiel blieb bis zur letzten Minute zu ungenau. Am Ende stand die 2:1 Niederlage fest.

Das Fazit der Trainer: „So spielt auf jeden Fall kein Absteiger. Zuerst einmal Kompliment an den TV Altötting, der Sieg war verdient. Wir haben es einfach heute nicht auf den Platz bekommen. Es war zu ungenau und zu behäbig. Am Ende geht es nur noch um die goldene Ananas und irgendwo ist dadurch auch die Luft nach einer langen Saison raus. Besser wollen wir es aber auf jeden Fall kommendes Wochenende gegen den FC Oberau machen.“

Währenddessen hat der SV RW Überacker die Meisterschaft perfekt gemacht. Der FFC Bad Aibling gratuliert Trainer Andreas Fasching und seinem Team zur verdienten Meisterschaft. Überacker war spielerisch mit Abstand die beste Mannschaft der Saison und ist ein würdiger BOL-Meister! Viel Erfolg in der Landesliga!

Für den FFC geht es im letzten Spiel am kommenden Samstag gegen den FC Oberau. Die Aiblingerinnen wollen mit einem Sieg die Saison abschließen und den 3. Platz sicher.