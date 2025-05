Niederlage im vorletzten Spiel

"Es war trotz dieser ersten Niederlage eine perfekte Saison, weil wir aufgestiegen sind", sagte FCS-II-Trainer Sammer Mozain nach der 2:4 (0:2)-Niederlage beim FV Siersburg, der ersten der laufenden Runde. "Wir sind gestern geehrt worden, waren danach noch zum Essen eingeladen und manche haben danach noch weiter gefeiert. Das haben sich die Jungs nach dem Jahr dann auch mal verdient, es ist dann so, dass die Beine dann auch schwer werden. Wir haben aber darauf geachtet, dass wir nicht in den Wettbewerb mit Auf- und Abstieg eingreifen. Siersburg war dann heute besser", sagte Sammer Mozain, der Trainer des Verbandsligameisters 1. FC Saarbrücken II nach der Niederlage auf dem Hautzenbuckel. Lukas Staretzek bescherte seinem Team mit zwei Treffern die Pausenführung (27. und 32.), Jannis Kneip legte in der 59. Minute den dritten Treffer nach. Nikita Kryvtsov traf dann für Saarbrücken zum 3:1 (65.), ehe Thierry Correia Delgado Fonseca in der 86. Minute sogar noch anschließen konnte, nachdem die Gäste eine Zeitstrafe unbeschadet überstanden hatten. Der kurz zuvor eingewechselte Nicolas Grafe sorgte in der vierten Minute der Nachspielzeit für den 4:2-Endstand. Während das FCS-Team längst Meister ist, steht Siersburg nun auf Rang Vier.