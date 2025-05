Niederlage im vorletzten Auswärtsspiel

Die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken mussten am Samstag als Gast des FC Viktoria Köln eine 1:3 (0:1)-Niederlage quittieren. Dabei hatten die Gäste mehrere Chancen, um zumindest einen Punkt aus Bocklemünd mitzunehmen. "Wir hatten gleich die erste große Gelegenheit durch Nico Grucza, der aber aus elf Metern das Tor nicht trifft. Zur Pause lagen wir zurück, aber wir hatten dann nach unserem Anschlusstreffer mehrere Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzieln", schilderte Trainer Salvatore D'Andrea den Spielverlauf. Die Domstädter kamen durch Benjamin Avzii (27.) zur Pausenführung, Noah Jonathan Ringbeck erhöhte nach genau einer Stunde auf 2:0. "Dann hatten wir unsere stärkste Phas, schaffen sechs Minuten nach dem 0:2 durch Luis Althaus den Anschluss und sind drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. Aber zwei Minuten nach unserer größten Chance fällt das 3:1 für Köln, das hat uns dann schon sehr getroffen", sagte der Trainer am Sonntagmorgen. Philipp Köhl sorgte dafür, dass die Punkte am Rhein blieben. "Wir hätten mindestens einen Punkt verdient, weil wir vor allem im zweiten Durchgang richtig gut drin waren. Wir wollen nochmal zurück auf den sechsten Tabellenplatz, deshalb werden wir alles daran setzen, nun im letzten Heimspiel gegen Königsdorf zu gewinnen, um sie noch mal zu überholen", blickt der Coach schon mal auf das kommende Wochenede voraus. Königsdorf hat ebenfalls am Samstag zu Hause gegen den neuen Letzten TSV Meerbusch 3:1 gewonnen und ist am FCS-Team vorbei auf Rang Sechs vorgerückt.