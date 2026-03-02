Niederlage im Topspiel: Beim ASV Dachau herrscht Frust

Sein frühes Tor brachte keine Sicherheit ins ASV-Spiel: Maximilian Bergner. – Foto: bruno haelke

Die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau haben das erste Punktspiel des Jahres verloren: Zuhause gab es gegen den SVN Lerchenau ein 1:2.

„Die Niederlage war nicht unverdient. Trotzdem ist sie ärgerlich, weil wir eigentlich alles im Griff hatten”, sagte ASV-Coach Matthias Koston. Nord zog in der Tabelle vorbei und ist nun erster Verfolger von Spitzenreiter Walpertskirchen.

Es stand viel auf dem Spiel beim Restart nach der Winterpause. Der Auftakt war vielversprechend, doch am Ende herrschte Frust beim ASV Dachau. Der Tabellenzweite unterlag im Topduell der Fußball-Bezirksliga Nord dem SV Nord Lerchenau am Samstag mit 1:2, weil er in einem intensiven Duell seine Linie verlor – und das teuer bezahlte.

Dabei wollten die Dachauer ihre Verfolgerrolle behaupten und die Lerchenauer abschütteln. Und sie hatten zunächst alles im Griff. Nach dem Führungstreffer durch Maximilian Bergner in der 9. Minute war Dachau voll auf Kurs, von den Gästen kam wenig. Nach einer knappen halben Stunde hatten die Lerchenauer ihre erste gute Gelegenheit, doch ASV-Verteidiger Matthias Cebulla klärte auf der Linie. Bei der folgenden Ecke patzten die Dachauer dann – und wurden prompt bestraft. Yasir Sami traf zum Ausgleich. Weil Liga-Toptorjäger Dominik Besel einen weiteren Fehler nutzte (42.), führten die Lerchenauer zur Pause mit 2:1.

Das Spiel wurde nach dem Seitenwechsel hektischer – und der ASV wieder dominanter. Allerdings machten die Dachauer zu wenig aus ihrer Überlegenheit. Bis auf gute Ansätze blieb die Offensive blass.

Die Zeit lief davon. In der Nachspielzeit bot sich dann doch noch die große Chance: Nach einem Abschluss von der Seite prallte der Ball ins Zentrum zu David Dworsky. Der zog aus zwölf Metern volley ab, doch Nord-Keeper Matthias Angermeir parierte stark und hielt so den Auswärtssieg fest.

Die Dachauer ärgerten sich über die Niederlage, die nicht nötig gewesen wäre – und darüber, den Faden verloren zu haben. Koston: „Wir sind heute selbst schuld. Wir haben uns von der Hektik anstecken lassen – obwohl wir wussten, wie sie spielen.“