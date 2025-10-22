Niederlage im Topspiel

9. Spieltag der Kreisliga 3 und unsere Löwen mussten zur SpVgg Haidhausen, einer der Aufstiegsfavoriten und aktuell auf Tabellenplatz 2. Unsere Trainer Hachtel/Müllmaier schickten die gleiche Elf wie vorherige Woche auf das Feld und wollten als Außenseiter im Topspiel etwas holen. Trudering begann Defensiv und wollte die Räume eng halten, aber Haidhausen fand immer wieder einen Weg um sich erste Chancen rauszuspielen. Unsere Mannen zeigten sich aber nach Ballgewinn immer wieder in der gegnerischen Hälfte wo sie aber aber leider die Angriffe unsauber zu Ende spielten und noch nicht zu guten Torchancen kamen. In der 30. Minute war es dann ein toll vorgetragener Angriff der Haidhausener der zur Führung führen sollte. Auf der rechten Seite konnte man den Außen nicht hindern zur Grundlinie zu dribbeln, seine Hereingabe in den Rückraum fand Tolikin der zum 1:0 einschiessen konnte. Und die Hausherren blieben weiter am Gas, ein erneuter Angriff über Rechts konnte in den 16er gespielt werden und der Abschluss des Stürmer landete an der Hand des grätschenden Spielertrainers Müllmaier. Der Schiedsrichter entschied zu Recht auf Strafstoss für Haidhausen, bei dem sich Sturmtank Gobitaka nicht 2mal bitten ließ und auf 2:0 stellte. Trudering wirkte angeknockt, aber die sind bekanntlich am gefährlichsten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es ein Foul an Patrick Koller am Mittelkreis, welchen selbiger schnell ausführte und Andreas Kapsecker steil schickte. Kapsecker war schneller als seine Gegenspieler und blieb auch vor dem Keeper eiskalt, 2:1. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Kabinen.

Trudering kam motiviert und unverändert aus der Pause und war in Halbzeit 2 nun auf Augenhöhe. Es entwickelte sich ein Zweikampfbetontes Kreisligaspiel, in dem unsere Jungs immer wieder gut vor das Haidhausener Gehäuse kamen. Mit frischen Kräften, Robinson für Max Lengauer, Wimmer für Boss, Grabl für Müllmaier und Flo Lengauer für Garhammer versuchte Hachtel das Spiel nochmal zu drehen, aber leider konnten unsere Jungs den Ausgleich nicht mehr erzielen. In der Schlussviertelstunde ergaben sich dann auch für Haidhausen nochmal zahlreiche Chancen den Deckel drauf zu machen, als Trudering alles nach Vorne schmiss, aber Keeper Pflugbeil hielt teilweise sensationell das Team im Spiel. Zählbares konnte keines der beiden Teams mehr erzielen und so hieß der Endstand 2:1 für Haidhausen. 2. Niederlage in Folge für Trudering die nächste Woche im Derby gegen den TSV Waldtrudering wieder Punkte holen wollen um weiterhin in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben. Anpfiff ist um 14Uhr am Rotkehlchenweg.

Coach Hachtel. "Alles in Allem geht der Sieg für Haidhausen heute in Ordnung. Gerade in Halbzeit 1 haben wir Haidhausen nicht in den Griff bekommen und sie kombinieren lassen. Die 2. Halbzeit hat aber dann gezeigt das wir auch gegen einen solchen Gegner mithalten können und ich bin guter Dinge das wir nächste Woche was holen werden."