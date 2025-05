Niederlage im "Topspiel"

Am Vorletzten Spieltag mussten unsere Truderinger Löwen zum übers ganze Jahr über ärgsten Kon­kur­ren­ten ESV München Ost. Es war also das Topspiel der Kreisklasse 5, was aber im Grunde keines mehr war, denn wie bereits berichtet stieg unser TSV souverän und bis dahin ungeschlagen auf und nahm das Spiel nicht mehr besonders ernst.

Trudering war defensiv eingestellt und wollte nach Ballgewinn schnell in die Spitze spielen, doch auf Grund des Partymarathons schienen einigen die Kräfte zu fehlen. Man überlies also der Heimmannschaft den Ball und leider auch zu viel Raum gerade im Truderinger Drittel und so kam der ESV zu einigen guten Gelegenheiten. Es brauchte allerdings einen Standard in Minute 23 zur Führung. Ein aus dem Halbfeld lang getretener Ball auf dem 2. Pfosten konnte der ESV Stürmer unbedrängt einköpfen und es hieß 1:0. Kurz darauf wurde Hachtel gezwungen den 1. Wechsel vorzunehmen, denn für den Verletzten Haberl kam A Jugendspieler Podleska aufs Feld. Trudering sortierte sich etwas und schlug in der 34. Minute zurück. Nach Ballgewinn von Kratzel wurde Janelsith auf die Reise geschickt, sein Pass nach Innen verwertete Torjäger Patrick Koller eiskalt zum bis dahin schmeichelhaften 1:1. Das Spiel wurde nun hitziger, auch weil 2 ESV Akteure bei jedem Allerweltsfoul die Höchststrafe forderten und der Unparteiische hatte von nun an alle Hände voll zu tun. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es dann ein nicht unhaltbarer Distanzschuss der zur erneuten Führung des Heimteams führte. Der ESVler bekam zuviel Platz und konnte unbedrängt aus gut 25 Metern abziehen und mit Hilfe der Latte auf 2:1 stellen. Damit ging es auch in die Pause.

In Halbzeit 2 wollten die Löwen etwas mutiger auftreten und gerade die Räume vor dem eigenen 16er schliessen und das gelang auch. Trudering war nun das spielbestimmende Team, musste allerdings erstmal erneut verletzungsbedingt wechseln (Boss für Kapsecker) und erneut etwas umstellen. Das brachte der Dominanz der Truderinger aber keinen Abbruch und man kam zu guten Gelegenheiten, die beste davon von Moritz Podleska ging haarscharf am Tor des ESV vorbei. Auch hier benötige es dann einen Standard um erneut auszugleichen. In der 74. Minute war es Nico Grabl der aus gute 25Metern unhaltbar zum vielumjubelten Ausgleich traf und dem ESV dadurch die vorzeitige Relegation nahm. Die Eisenbahner drehten nun wieder auf und wollten unbedingt das Siegtor und es sollte auch fallen. In der Nachspielzeit war es erneut ein Freistoss, die man heute allgemein schlecht verteidigte, welcher von Pflugbeil noch nach Außen abgewehrt werden konnte, die anschliessende Hereingabe fand dann aber den eingewechselten Stürmer welcher unbedrängt zum 3:2 einschieben konnte. Auch als Kratzel nach einem Foul mit 10Minuten bestraft wurde, schmissen unsere Jungs nochmal alles nach Vorne, aber eine letzte Gelegenheit von Koller fand den Weg nicht ins Tor und so hieß der Sieger der Partie ESV München Ost.