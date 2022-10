Niederlage im Topspiel Der SV Schmölln 1913 musste sich am 7. Spieltag dem Tabellenführer SV BW Neustadt/Orla mit 3:1 geschlagen geben.

Von Beginn an entwickelte sich eine schnelle Partie, bei der beide Parteien offensive Akzente setzen konnten. Auf Schmöllner Seite setzte sich Leon Schulze gut auf rechts durch und spielte einen klasse Rückpass auf Friedrich May, der den Ball aber nicht richtig kontrollieren kann und abgeblockt wird. Auf der Gegenseite bekommt Neustadt einen Eckball zugesprochen. Über Umwege findet dieser den am 2.Pfosten postierten Fabien Seidel, welcher direkt abzieht und den linken Pfosten des Schmöllner Tores trifft. Aminu Mohammed reagiert schnell und bekommt den Ball vor der Linie zum fassen. Leider hat der Linienrichter etwas anderes gesehen und entscheidet auf Tor für Neustadt (7.). Die Führung der Heimmannschaft sollte allerdings keine 60 Sekunden anhalten. Bei einer eins-zu-eins-Situation im 16er wird Leon Schulze gefoult und Florian Schmidt verwandelt sicher zum 1:1-Ausgleich. Kurz darauf zieht Eric Lochmann unvermittelt aus der 2.Reihe ab und verpasst die Schmöllner Führung nur knapp. Aber auch Neustadt hat die Führung auf dem Fuß. Bei einem scharfen Schuss aufs lange Eck ist Aminu Mohammed auf dem Posten (18.). Und bei einem guten Angriff über die rechte Neustädter Seite hat die Gast-Mannschaft Glück, dass der Ball am kurzen Pfosten ins Aus geht. In der 35.Minute hat die Rauch/Hofmann -Elf nochmal die Chance zu kontern. Eric Lochmann zieht auf und davon und legt quer zu Friedrich May, dessen 1.Kontakt aber zu schlecht ist und noch vom Heim-Torwart entscheidend gestört wird. Somit geht es mit einem nicht unverdienten 1:1 aus Schmöllner Sicht in die Pause.

Aus dieser kommt Neustadt besser heraus und erhöht die Taktzahl. Einen Abschluss von der Strafraumgrenze kann Aminu Mohammed sicher parieren (48.). Als die Gäste den Ball mehrfach nicht rigoros klären können, fällt die erneute Neustädter Führung, als Elia-Abraham Walther den Ball aus Nahdistanz in die Maschen wuchtet. Kurze Zeit später erhält Florian Schmidt die rote Karte, als er ohne Chance auf den Ball einsteigt und seiner Mannschaft einen Bärendienst erweist. In Unterzahl kann Schmölln nun kaum noch für Offensivakzente sorgen und Neustadt spielt es nun sehr routiniert. Das 3:1, welches gleichzeitig den Endstand darstellt, fällt in der 69.Minute durch Robin-Lee Engler, der einen Fehler des Schmöllner Hüters bestraft und ins leere Tor einschiebt. Mehr sollte bis zum Abpfiff, des nicht immer glücklich agierenden Schiedsrichters, nicht passieren.

Fazit: Aus Schmöllner Sicht ist es die erste Niederlage am 7.(!) Spieltag - eine Niederlage die sicherlich schmerzt, aber irgendwann kommen musste. Dennoch kann man als Aufsteiger stolz auf die bisherigen Ergebnisse sein und sollte sich nicht zu lange mit dem „wieso und warum“ dieses einen Spiels beschäftigen! Nächste Woche geht es mit klarem Kopf im Heimspiel gegen Schott Jena II wieder um 3 Punkte.