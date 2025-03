Niederlage im Spitzenspiel vor 1396 Zuschauern

Unsere Erste Mannschaft hat das Spitzenspiel der Bezirksliga Weser/Ems gegen die SG Freren am Donnerstag Abend vor 1396 Zuschauern mit 1:2 (0:1) verloren.

Spielertrainer Brode reagierte in der Halbzeit auf den Rückstand und brachte Offensivakteur Tengen ins Spiel, der mit Beginn der zweiten Spielhälfte den freistehenden Stricker im Sechzehnmeterraum mustergültig bediente, doch Lohnes Nummer 10 gelang es nicht den Ball zum 1:1 Ausgleich über die Linie zu drücken. Ein direkter Freistoß von Niklas Berger ans Lattenkreuz verfehlte das Tor ebenfalls knapp.

Die Gäste aus dem Emsland zeigten im ersten Spielabschnitt die reifere Spielanlage und gingen nach einer Unachtsamkeit der Lohner Hintermannschaft durch Torjäger Bennet Thelen verdient mit 1:0 in Führung.

Freren verteidigte gut und setzte offensiv effiziente Nadelstiche. So war es Niklas Hoff der einen Distanzschuss sehenswert zur 2:0 Führung im Lohner Kasten unterbrachte.

Lohne warf in der Schlussphase alles nach vorne, doch Tengens Anschlusstreffer per Kopf nach einer Standardsituation in der Nachspielzeit kam für unsere Mannschaft zu spät.

Herzlichen Glückwunsch an unsere Gäste aus Freren zum verdienten Sieg und den Ausbau der Tabellenführung auf fünf Punkte bei noch 8 ausstehenden Bezirksliga Spielen.