Niederlage im Spitzenspiel: SV Vogt – SG Aulendorf 2:0 (1:0)

Die Gäste aus Aulendorf taten sich von Beginn an sehr schwer in die Partie zu finden. Gegen das gut eingestellte und eingespielte Team des SV Vogt fanden die Jungs um Spielführer Andreas Maucher in der ersten Spielhälfte kein Mittel um die kompakten Vogter vor große Probleme zu stellen. Anders dagegen zeigten die Gastgeber im laufe der ersten Spielhälfte immer öfter über die starken Flügelspieler, warum sie zu den Spitzenteams der Kreisliga A gehören. In der 27. Minute setzte sich der starke Wucher energisch durch und brachte den SV Vogt mit 1:0 in Führung . Mit dieser Führung wurden dann auch die Seiten gewechselt. In der zweiten Spielhälfte änderte sich am Spielverlauf nicht sehr viel. Die SGA bemühte sich die Vogter Mannschaft vor Probleme zu stellen, was den Jungs von Trainer Rainer Schnell allerdings ganz selten gelang. Die Heimmannschaft aus Vogt blieb in der Defensive stabil und war durch ihre schnellen Außenspieler immer wieder gefährlich im Spiel nach vorne. Die endgültige Endscheidung im Spitzenspiel für den SV Vogt fiel dann in der 85. Minute durch Mjekiqi. Mit diesem Sieg und der gleichzeitigen Niederlage der SG Fronhofen/Fleischwangen setzte sich der SV Vogt an die Spitze der Tabelle. Für die SGA ging es dagegen runter auf Platz 5. Doch der Rückstand auf den Tabellenführer Vogt beträgt nur 2 Punkte. Bereits am nächsten Samstag, den 19.11. hat die SGA die Möglichkeit zuhause gegen Fronhofen/Fleischwangen in die Erfolgsspur zurück zu kehren.