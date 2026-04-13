Niederlage im Spitzenspiel - Düdingen verliert in Basel

Keine Punkte in Basel - Düdingen verliert das Spitzenspiel knapp – Foto: Archiv SC Düdingen

Für das 3. Spiel der Rückrunde reisten die SC Düdingen Frauen zum Spitzenspiel gegen den FFV Basel. Die Freiburgerinnen starteten entschlossen in die Partie und kamen bereits in den ersten drei Minuten zu zwei grossen Chancen, konnten diese jedoch nicht nutzen. Danach übernahm Basel zunehmend die Kontrolle über das Spiel und liess den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. Düdingen hatte Mühe, sich sauber aus der eigenen Hälfte zu befreien und den Ball in den eigenen Reihen zu halten.

In der 17. Minute gingen die Gastgeberinnen nach einem Pass in die Tiefe in Führung. Der SCDF versuchte zu reagieren, doch die Offensivaktionen blieben zu ungenau und brachten wenig Gefahr. So ging es mit einem 0:1-Rückstand in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel startete Düdingen stark: Melissa Macheret nutzte einen Fehler in der Basler Defensive, umkurvte die Torhüterin, setzte den Ball jedoch knapp am Pfosten vorbei. In der Folge gestaltete sich das Spiel ausgeglichener. Die Düdingerinnen kamen besser nach vorne, ohne jedoch die gegnerische Torhüterin ernsthaft zu prüfen. Auf der anderen Seite hielt Michelle Herren ihr Team mit wichtigen Paraden im Spiel.

In der Schlussphase warf Düdingen nochmals alles nach vorne und versuchte, mit schnellen Angriffen den Ausgleich zu erzwingen – jedoch ohne Erfolg.

Am Ende musste sich der SC Düdingen knapp mit 0:1 geschlagen geben, in einer insgesamt schwierigen Partie. Das Team wird sich davon jedoch nicht entmutigen lassen.

Weiter geht’s beim nächsten Heimspiel am Samstag, 18. April um 19:00 Uhr!