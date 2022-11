Niederlage im Spitzenspiel

Am vergangenen Sonntag war Team 1 zum Spitzenspiel beim Viertplatzierten TSV Grafenberg zu Gast. Das Spiel begann torreich. Bereits nach 2 Minuten erzielte Florian Schultheiß per Lupfer das 0:1. Vorausgegangen war ein schöner Pass in die Tiefe von Nico Bräuning. Keine 30 Sekunden nach Anpfiff egalisierte Grafenberg per Fernschuss den 0:1 Rückstand. Die erneute Führung der Zeller ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Freistoß von Coach Alex Persch in der 11. Minute verlängerte ein Grafenberger Abwehrspieler den Ball unfreiwillig ins eigene Tor. Danach hatten die Zeller das Spiel im Griff bis erneut der Grafenberger Stürmer nach einer halben Stunde nach schönem Dribbling aus 16 Metern ins kurze Eck zum 2:2 Ausgleich einschießen konnte.

In der 2. Halbzeit sahen die Zuschauer ein Spiel mit offenem Visier. Fehler auf beiden Seiten führten immer wieder zu gefährlichen Offensivaktionen. Ein klares Foulspiel im Zeller Sechzehner in der 66. Minute führte folgerichtig sowohl zu einem Elfmeter für Grafenberg als auch zu einer Ampelkarte für den Zeller Innenverteidiger. Torhüter Dominik Hermle konnte den schwach getretenen Elfmeter halten. Von nun an kam Grafenberg in Überzahl immer besser ins Spiel. In der 83. Minute erzielte erneut der Grafenberger Stürmer den 3:2 Siegtreffer für Grafenberg. Kurz vor Schluss zeigte der ansonsten gut leitende Schiedsrichter erneut auf den Punkt. Nach einem harmlosen Zweikampf im Sechzehner gab es erneut Elfmeter. Zu allem Überfluss schickte der Schiedsrichter den nächsten Zeller Abwehrspieler duschen. Den Elfmeter konnte Torhüter Dominik Hermle erneut halten. Im Anschluss warfen die Zeller vergebens alles nach vorne.



F.R.